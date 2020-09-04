Die Welt: «самоназначенный президент» Лукашенко успешно избегает санкций

ЕС и всё мировое сообщество расценивает итоги недавних выборов в Белоруссии как «грубо сфальсифицированные» и выражает бурный протест против «кровавой расправы с мирными протестующими» и ареста тысяч демонстрантов, пишет Die Welt. Однако источники в дипломатических кругах сообщают, что белорусскому лидеру Александру Лукашенко и на этот раз удастся избежать попадания в санкционные списки. Тем временем Москва пообещала в случае необходимости укрепить резерв сил безопасности, отмечается в статье.

По информации немецкой газеты Die Welt, белорусский лидер Александр Лукашенко не попадёт в санкционный список Евросоюза, который намерен ужесточить меры на фоне продолжающихся в Белоруссии протестов. Как сообщают осведомлённые источники, за это выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия.



Неофициально это аргументируют тем, что каналы коммуникации с Лукашенко должны оставаться открытыми при любых обстоятельствах, но в случае введения против него санкций найти контакт будет уже невозможно, поясняется в статье. В то же время многие государства ЕС, в первую очередь Польша и страны Балтии, не разделяют этого мнения и требуют включить Лукашенко в санкционные списки, пишет Die Welt.



По словам европейских дипломатов, официальный список должен быть опубликован уже на следующей неделе или немного позже. «Переговоры были крайне сложными, каждая кандидатура на включение в список должна была быть принята единогласно и на совершенно законных основаниях всеми странами — членами Евросоюза», — объяснил в беседе с корреспондентом Die Welt некий «высокопоставленный дипломат ЕС», имя которого не называется. Не исключено также, что в дальнейшем этот список может быть расширен.



После экстренного заседания 14 августа министры иностранных дел стран ЕС заявили, что намерены применить штрафные меры против лиц, которые, по их мнению, несут политическую ответственность за «полицейское насилие и фальсификации на президентских выборах в Белоруссии». Однако вопрос о том, будут ли эти меры распространяться на самого Лукашенко, остаётся открытым, поясняется в статье.



Как сообщили Die Welt источники из дипломатических кругов, формального голосования о включении Лукашенко в санкционный список внутри ЕС ещё не было. Однако неформальные переговоры «однозначно» сводятся к тому, что он вновь сможет выйти сухим из воды, говорится в статье. При этом по итогам интенсивных обсуждений дело идёт к тому, что в Евросоюзе решат заблокировать активы от 16 до 19 белорусских должностных лиц. Кроме того, предполагается, что им будет запрещён въезд на территорию ЕС.



Подобное исключение для Лукашенко выглядит удивительным, тем более что с 2011-го по 2016 год он уже один раз находился в санкционном списке Евросоюза вместе с другими 170 гражданами Белоруссии, подчёркивается в статье. Тогда штрафные меры были приняты в качестве реакции на «манипуляции и неправомерные задержания в ходе президентских выборов в декабре 2010 года», пишет Die Welt.



Нынешние выборы в Белоруссии тоже расцениваются международным сообществом как «грубо сфальсифицированные», подчёркивает автор: «Бурный протест в мире вызвали также кровавая расправа с мирными протестующими и арест тысяч демонстрантов». Белорусская оппозиция объявила победителем Светлану Тихановскую. ЕС официально не разделяет эту позицию, однако Тихановская, с точки зрения Брюсселя, действительно набрала значительно больше голосов, чем Лукашенко, говорится в статье.



Протесты против Лукашенко продолжаются, в то время как «самоназначенный президент», которого больше не признаёт Евросоюз, занялся дальнейшим укреплением «своего репрессивного аппарата», подчёркивает автор. При этом он не только делает ставку на обновление персонала, но и назначает на ответственные посты верных ему людей. Москва также заверила Лукашенко в том, что в случае обострения ситуации она пошлёт в Белоруссию силы безопасности и поддержит его, пишет Die Welt: «Насколько долго президент России Владимир Путин действительно готов оставлять Лукашенко на своём посту, в Брюсселе представления не имеют».



Страны Балтии тем временем решили действовать быстро, говорится в статье. Они не стали дожидаться решения Брюсселя и объявили о введении собственных односторонних санкций против Лукашенко и 29 других представителей белорусского правительства. Под запрет на въезд в эти страны попали сотрудники администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, а также органов безопасности, заключает Die Welt.