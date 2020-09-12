Le Monde: Польша бьётся за свободную Белоруссию, но сама потеряла авторитет

Польские власти всячески поддерживают белорусскую оппозицию, выступая за демократию, свободный рынок и сближение Белоруссии с Западом. Однако сама Польша в последнее время отступает от демократии, пишет Le Monde.

На этой неделе в Польше встречали белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую, и встреча эта проходила по протоколу официального визита, пишет Le Monde. Эта ситуация чётко показывает, что Польша хочет быть во главе стран, которые поддерживают «свободную Белоруссию». Так, и премьер-министр Польши во время встречи с Тихановской пообещал в скором времени предоставить экономический план, который покажет, что Европа открыта для Белоруссии.

Таким образом, Польша подтверждает в глазах белорусских властей свой образ «плохиша». Лукашенко постоянно утверждает, что народные протесты за его отставку — это иностранный заговор, в частности, польский. Так, по его словам, Польша хочет вернуть себе приграничные районы Белоруссии, которые ей принадлежали с 1919-го по 1939 год.

Сама Польша все подобные обвинения опровергает, но при этом не скрывает своей дипломатической деятельности в белорусском направлении. Так, по её инициативе было созвано внеочередное заседание Европейского совета, которое должно было дать ответ на стремление белорусского народа к изменениям. Она же заявила об увеличении спонсирования независимых СМИ и жертв белорусского режима.

И подобная деятельность для Польши не в новинку, пишет автор статьи. В 2006 году после выборов и протестов в Белоруссии Польша выделила стипендии для тех студентов, что были исключены из белорусских вузов по политическим причинам. Из Польши ведёт своё вещание оппозиционный канал «Белсат».

По словам экспертов, ещё с 1991 года в Польше сложился определённый политический консенсус по поводу её восточной политики. И сегодня, хотя там весьма велика поляризация общественного мнения, местные власти выступают единогласно в поддержку оппозиционной Белоруссии. Сама эта концепция ещё с 1950-х годов предусматривает, что наилучший способ побороть империалистические притязания России — поддержать независимость Белоруссии, Украины и Литвы.

Из-за этого Польше нужно было отказаться от собственного империализма, несмотря на то что на некоторых территориях соседних государств остаётся польское население. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в парламенте Польши ни одна партия никогда на требовала пересмотра границ.

Но обычно Польша обещает своим восточным соседям демократизацию, рыночную экономику и сближение с Западом — всё то, к чему она сама пришла после развала советского блока. Как только Польша вошла в НАТО и ЕС, она стала адвокатом расширения этих организаций на восток. Также Польша сыграла роль посредника при разрешении региональных кризисов, например, на Украине. И её связь с «цветными революциями» Александр Лукашенко ставит ей сегодня в упрёк.

В то же время опыт Киева, которому европейский выбор стоил Крыма и конфликта в Донбассе, показывает полякам, что в случае российского вмешательства ситуация может стать для всего региона опасней, чем если Лукашенко останется у власти. Авторитарные режимы больше уязвимы перед влиянием России, чем демократические, и именно нынешний президент сделал Белоруссию зависимой от России. «Самую большую угрозу для безопасности Белоруссии представляет Лукашенко», — приводит издание слова польского политолога.



Однако и доверие к самой Польше как миссионеру демократии сегодня подорвано, пишет автор статьи. В частности, он отмечает, что польские власти подмяли под себя СМИ и суды, а также противодействуют правам ЛГБТ-сообщества. По этой причине, считает журналист, западные государства и не отвечают на призывы Польши предпринять более активные действия по белорусскому вопросу, пишет Le Monde.