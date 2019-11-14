Svenska Dagbladet: Владимир Путин войдёт в учебники истории наравне с Петром Первым

Сегодня становится очевидно, что Владимир Путин не зря восхищается Петром Первым: как и российскому императору, Путину удалось не только восстановить слабую страну, но и добиться места на арене большой политики. Поэтому, как пишет Svenska Dagbladet, всё говорит о том, что Владимир Путин подобно Петру Первому войдёт в учебники истории как выдающийся российский лидер.

Все 20 лет, что Владимир Путин находится у власти, в нём видели военную угрозу, однако сейчас ситуация меняется. Как пишет Svenska Dagbladet, сегодня Путин не только добился своей большой цели и стал играть главную роль на международной политической арене, но и обзавёлся репутацией миротворца.

Как отмечает издание, война в Сирии стала отличным трамплином для Путина, который проявил себя как надёжный и решительный партнёр сирийского президента Башара Асада. И сегодня Россию не только в Сирии, но и на всём Ближнем Востоке, считают надёжным партнёром — в отличие от США.

Также стоит отметить, что отношения с членом НАТО Турцией и её лидером Эрдоганом у Путина лучше, чем у президента США. Кроме того, Путин свободно ездит то в Тегеран, то в Тель-Авив и спокойно общается как с лидером Ирана, так и с лидером Израиля — двумя заклятыми врагами.

Но российский президент улучшил свои позиции не только на Ближнем Востоке. В конце июня этого года 118 членов Евросовета проголосовали за то, чтобы Россия получила обратно своё место, утраченное в 2014 году. За этим стоит лоббистская деятельность Германии и Франции, и, в первую очередь, Эммануэля Макрона, который очень активно работал над тем, чтобы Россию приняли обратно в европейское сообщество. Причиной этому стала нарастающая обеспокоенность тем, что ЕС маргинализуется и окажется на линии огня в войне двух сверхдержав — США и Китая. И если учитывать то, что российское сотрудничество и партнёрство с Китаем в последние годы углубляются всё больше, для ЕС было бы лучше иметь нормально функционирующие политические отношения с Россией.

Как заключает автор статьи, на видном месте в Кремле стоит бронзовая статуя Петра Первого, и это не случайно: Путин никогда не скрывал, что Пётр — его кумир и образец для подражания. Когда Пётр взошёл на трон, он унаследовал распадающуюся и ослабленную Россию, а к моменту его смерти она уже была одной из великих европейских держав. Когда Путин стал президентом России, страна экономически и политически была в плачевном состоянии. При Путине российская экономика поднялась, а большинство россиян стали жить более стабильно, а сегодня Путин обеспечил России место на арене большой политики. Поэтому, подводит итог автор статьи, всё говорит о том, что Владимир Путин подобно Петру Первому войдёт в учебники истории как выдающийся российский лидер.