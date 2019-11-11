Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: в напоминание Трампу — активисты отправили в Белый дом кусок Берлинской стены

Материал представлен в переводе ИноТВ
Активисты подвезли к Белому дому кусок Берлинской стены с посланием для президента США Дональда Трампа, сообщает Frankfurter Allgemeine. В нём говорится о разделении немецкой столицы в годы холодной войны. Организаторы акции надеются, что это послужит напоминанием главе государства о том, что в своё время американцы не возводили преграды в обществе, а боролись с ними.

Кусок Берлинской стены, которая упала 30 лет назад, почти доехал до Белого дома в городе Вашингтон. Активисты написали на нём послание президенту США Дональду Трампу.

«28 лет эта стена разделяла Восток и Запад, семьи, друзей. Она разделяла не только Берлин и Германию, но и весь мир. Многие люди погибли, пытаясь её преодолеть, — их единственное преступление заключалось в том, что они хотели быть свободными. Сегодня весь мир празднует 30-ю годовщину падения Берлинской стены. Германия снова едина, и в Берлине только пара оставленных обломков напоминает нам о том, что ни одна стена не простояла вечно».

АКТИВИСТ: Я надеюсь, что этот кусок стены вдохновит президента и напомнит ему, что в своё время США боролись на передовой против стен в нашем обществе.

ДРУГОЙ АКТИВИСТ: Через несколько минут мы поедем к Белому дому и позвоним в дверь. Посмотрим, откроет ли нам кто-нибудь и примут ли у нас кусок стены.

Однако работники службы безопасности расстроили их планы. Они запретили ввозить кусок стены на территорию Белого дома. Но активисты не сдались и объявили, что провезут стену через город, чтобы пешеходы могли прочесть послание и сфотографировать стену.

Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.

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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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Белый дом Берлинская стена Германия Дональд Трамп история США
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