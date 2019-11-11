FAZ: в напоминание Трампу — активисты отправили в Белый дом кусок Берлинской стены

03:00 Омбудсмен рассказала о состоянии выпавшего из окна ребёнка в Москве Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что выживший после падения из окна четырёхлетний ребёнок находится в стабильно тяжёлом состоянии.

03:00 Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сделал репост материала RT в Twitter.

03:00 Радионова: не заметила, что Туктамышева вернула прошлогоднюю произвольную программу Бронзовый призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2015 года Елена Радионова призналась, что не заметила возвращение прошлогодней произвольной программы на этапе Гран-при в Китае у российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

03:00 Госдеп: у США нет фаворитов среди кандидатов в президенты Боливии Представитель Госдепартамента США заявил, что у Соединённых Штатов «нет предпочтений» среди кандидатов в президенты в Боливии. По его словам, Вашингтон надеется на соблюдение демократической процедуры при проведении выборов.

03:00 Теннисист Медведев объяснил, почему живёт и тренируется в Монако Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему он живёт и тренируется в Монако, несмотря на свою любовь к Москве.

03:00 На Украине назвали условие прекращения «войны с Россией» Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет находиться «в состоянии войны» с Россией до тех пор, пока не будут «возвращены оккупированные территории».

03:00 В UFC заявили, что работают над организацией боя Нурмагомедова в России Вице-президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвид Шоу заявил, что промоушен работает над организацией боя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в России.

03:00 Бестемьянова: Туктамышева так заводит зал, что хочется танцевать Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что Елизавета Туктамышева обладает потрясающей энергетикой.

03:00 Бестемьянова не согласна с Мишиным в оценке выступлений Туктамышевой Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление россиянки Елизаветы Туктамышевой на этапе Гран-при в Китае.

03:00 Тарпищев считает, что у Медведева ничего не потеряно после поражения от Циципаса Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

03:00 Экс-президент Эквадора расценил отставку Моралеса как переворот Бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа оценил отставку боливийского лидера Эво Моралеса, а также выразил мнение, что произошедшее в стране можно рассматривать как «государственный переворот».

03:00 Теннисист Медведев заявил, что никогда не пойдёт в ресторан с Циципасом Россиянин Даниил Медведев ответил на слова грека Стефаноса Циципаса о том, что он не пойдёт в ресторан с четвёртой ракеткой мира после их первого матча группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

03:00 На Украине вынесут на референдум вопрос о продаже земли иностранцам Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о планируемых поправках, согласно которым иностранцы смогут покупать земли на Украине, только в случае положительного решения всеукраинского референдума.

03:00 Циципас: не говорю, что ненавижу Медведева Грек Стефанос Циципас прокомментировал свою победу над россиянином Даниилом Медведевым в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

03:00 «Роскосмос» намерен запустить приложение с фото Земли из космоса Замдиректора департамента навигационных космических систем «Роскосмоса» Валерий Заичко сообщил, что компания разработала мобильное приложение для доступа к банку данных съёмки Земли из космоса.

03:00 «Химки» одержали седьмую победу подряд в Единой лиге ВТБ Баскетболисты «Химок» обыграли пермскую «Парму» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

03:00 Фрегат ЧФ провёл учения по противовоздушной обороне Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения по противовоздушной обороне, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

03:00 Актёр Савочкин прокомментировал сообщения о своей госпитализации Актёр Игорь Савочкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения о своей госпитализации.

03:00 Трамп назвал отставку Моралеса сигналом Венесуэле и Никарагуа Президент США Дональд Трамп прокомментировал отставку боливийского лидера Эво Моралеса, назвав это событие важным моментом для западного полушария, а также сигналом властям Венесуэлы и Никарагуа.

03:00 Медведев: чувствовал, что не играю на 100% в матче с Циципасом Россиянин Даниил Медведев заявил, что не продемонстрировал свой максимум в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне с греком Стефаносом Циципасом.

03:00 Суд в Кувейте приговорил россиянку Лазареву к 15 годам лишения свободы Уголовный суд Кувейта первой инстанции приговорил россиянку Марию Лазареву, обвиняемую в растрате средств Портового управления страны, к 15 годам лишения свободы и крупному штрафу.

03:00 Российский чемпион М-1 подписал контракт с UFC Российский боец смешанного стиля Роман Богатов подписал контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и обратился к американцу Тони Фергюсону.

03:00 Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря в Москве Гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью» пройдёт 1 декабря на сцене Государственного Кремлёвского дворца в Москве, сообщают «Дни.ру».

03:00 На Урале перед судом предстанет обвиняемый по делу о насилии в отношении воспитанников интерната В Челябинской области перед судом предстанет мужчина, обвиняемый по уголовному делу о насилии в отношении воспитанников интерната, сообщает СК России на своём сайте.

03:00 «Херсонес Таврический» станет филиалом южной резиденции Деда Мороза Музей-заповедник «Херсонес Таврический» выбран в качестве филиала южной резиденции Деда Мороза, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу музея.

03:00 Эксперт прокомментировал слова Ляшко об отказе Киева от закупок электроэнергии у России Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко о решении Киева отказаться от закупок электроэнергии у России.

03:00 МАГАТЭ нашло частицы урана на незаявленном иранском объекте Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировало частицы урана на незаявленном объекте в Иране. Об этом сообщает AFP со ссылкой на обновлённый доклад о ядерной программе Тегерана.

03:00 Медведев считает, что ему не хватило энергии в матче с Циципасом Россиянин Даниил Медведев прокомментировал своё поражение от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

03:00 СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за угроз убийством и причинением вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда.

03:00 Кафельников высказался о поражении Медведева на старте Итогового турнира ATP Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Даниила Медведева от грека Стефаноса Циципаса в первом матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.

03:00 В Госдуме прокомментировали слова Помпео о военной помощи Украине Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон поставлял украинцам оружие, «чтобы они могли сражаться с русскими».

03:00 Федун заявил, что пока удовлетворён работой Тедеско в «Спартаке» Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун прокомментировал работу Доменико Тедеско на посту главного тренера команды.

03:00 МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.

03:00 Владелец «Спартака» высказался о проблемах с визами США Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил, что возникшие проблемы с получением американских виз для игроков команды связаны с отношениями между Россией и США.

03:00 СМИ: Тедеско пригласил на обед весь персонал «Спартака» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско, а также его ассистенты Андреас Хинкель и Макс Урванчки пригласили на дружеский обед весь персонал футбольного клуба.

03:00 Путин обсудил с Назарбаевым подготовку к ВЕЭС в Петербурге Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

03:00 ОАГ призвала парламент Боливии назначить новое руководство избиркома Организация американских государств (ОАГ) призвала законодательное собрание Боливии назначить новое руководство Высшего избирательного суда.

03:00 «Динамо» выступило с заявлением по поводу перепалки с «Рубином» в соцсетях Московский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

03:00 В Берлине обезвредили бомбу времён Второй мировой войны В берлинском районе Хеллерсдорф была обезврежена бомба весом 250 кг, сохранившаяся со времён Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция Берлина.

03:00 Эксперт прокомментировал возможность роста цен на услуги сотовой связи Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможном росте цен на услуги мобильной связи в 2020 году.

03:00 В Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС В компании Nord Stream 2 AG прокомментировали своё решение по иску в суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза.

03:00 В Москве открылся фестиваль «Байкал. Магия воды» В «Москвариуме» на ВДНХ стартовал фестиваль «Байкал. Магия воды», посвящённый самому глубокому и одному из крупнейших озёр на планете, сообщает ФАН.

03:00 Эксперт прокомментировал сообщения о недоливе бензина на АЗС Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщения о недоливе бензина на российских АЗС.

03:00 В аэропорту Симферополь рассказали о строительстве гражданской части аэропорта Бельбек Гендиректор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин рассказал РИА Новости Крым, что строительство гражданской части военного аэропорта Бельбек начнётся в первом квартале 2020 года.

03:00 Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Москве Концерт Евгения Доги пройдёт 17 ноября в Московском международном Доме музыки, сообщает «Утро.ру».

03:00 Эксперт оценил возможность повышения цен на сотовую связь Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News прокомментировал перспективу роста тарифов на мобильную связь.

03:00 Васильев: Дзюба ошибся, подписав контракт с агентом Мендешем Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев считает, что нападающему петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёму Дзюбе не стоило подписывать контракт с известным агентом Жорже Мендешем.

03:00 Урожай плодов и ягод в Ставропольском крае вырос на 10% В Ставропольском крае собрали около 73 тыс. тонн плодов и ягод. Урожай на 10% выше прошлогоднего, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

03:00 В Башкирии завели дело по факту покупки аварийного дома для детей-сирот В Башкирии завели уголовное дело по факту покупки аварийного жилья для детей сирот, передаёт «Реальное время» со ссылкой на региональное СУ СК России.