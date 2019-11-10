France Info: на праздновании годовщины падения Берлинской стены Штайнмайер потребовал от США уважения

На торжественном мероприятии в честь 30-летней годовщины падения Берлинской стены президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от правительства Трампа снизить «национальный эгоизм» и проявить «уважение» к своим союзникам, пишет France Info. Штайнмайер также отметил ухудшение отношений Германии и США после вступления в должность действующего американского президента.

Вечером в субботу, 9 ноября, во время празднования 30-летия падения Берлинской стены, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер потребовал от Соединённых Штатов во главе с Дональдом Трампом «уважения» к своим союзникам и прекращения «национального эгоизма», сообщает France Info. Несмотря на согласованность мероприятия между странами, в своей речи Штайнмайер «бестактно», по мнению сайта, подчеркнул ухудшение немецко-американских отношений в последние годы. Издание напоминает, что президент в Германии является почётной должностью и пользуется «моральным авторитетом» в стране.

Как рассказывает французский сайт, Штайнмайер произнёс речь, стоя перед легендарными Браденбургскими воротами, которые до 1989 года считались символом «разделения Германии». Президент отметил ведущую роль США — «сильной руки Запада» — в падении железного занавеса 30 лет назад. «Мы, немцы, многому обязаны этой Америке. Этой Америке, выступающей в качестве партнёра на (условиях. — Ино ТВ) взаимного уважения, в качестве партнёра по демократии и за свободу, против национального эгоизма. Именно этого я желаю в будущем», — заявил Штайнмайер, сделав скрытую, но прозрачную аллюзию на администрацию Трампа.

В субботу Дональд Трамп, который после победы на выборах 2016 года ни разу не приезжал в Германию с официальным визитом, признал страну «одним из самых важных союзников» Соединённых Штатов. Однако, пишет французское издание, начиная от споров по военным расходам и заканчивая торговлей, отношения между Германией и США никогда ещё не были настолько напряжёнными после войны, как во время президентства Трампа. Более того, глава США неоднократно критиковал Евросоюз.

По информации France Info, во время празднования «со сдержанным энтузиазмом» падения железного занавеса, президент Германии также обратился к немецкому народу. Он выразил своё сожаление по поводу того, что «во всех странах идёт строительство новых стен: стен отчаяния, злобы и ненависти».