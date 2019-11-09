CNN: с объединением Германии у Путина связаны не самые приятные воспоминания

30-летие падения Берлинской стены в России воспринимают негативно, связывая с ним распад Советского Союза, передаёт CNN. По словам корреспондента телеканала, даже у Владимира Путина, который в тот период служил в дрезденской штаб-квартире КГБ, связаны с тем периодом в немецкой истории не самые приятные воспоминания.

С нами на связи из Москвы Мэтью Чанс. Конечно же, у России, скорее всего, другой взгляд на эту годовщину, поскольку падение стены означало падение Советского Союза.

МЭТЬЮ ЧАНС, старший международный корреспондент CNN: Оно предваряло падение Советского Союза, которое произошло приблизительно через год или чуть больше. Но да, президент России Владимир Путин назвал крах СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века, что подчёркивает не только его точку зрения, но и точку зрения многих россиян на те драматические события истории, которые произошли в конце 1980-х годов и в начале 1990-х.

На самом деле Владимир Путин где-то год назад сказал, что если бы у него была возможность поменять что-то в истории, то это был бы развал СССР. Можно увидеть, что здесь у людей совсем другой, гораздо более негативный взгляд на те драматические события прошлого.

Не стоит забывать, всё это вылилось в экономические потрясения для миллионов человек, живших тогда в СССР. Как здесь часто говорят, люди тогда проснулись уже гражданами другой страны. А затем последовали политические и экономические потрясения.

За падение Берлинской стены некоторых людей на Западе прославляют как героев, например, Михаила Горбачёва, который в те времена возглавлял Советский Союз. Именно он не стал развёртывать силы, чтобы не дать её разрушить.

На момент падения стены в Восточной Германии находились 300 тысяч советских солдат. И советское руководство могло осуществить военное вмешательство и помешать происходящему. Но оно решило этого не делать. Здесь, в Москве, Политбюро единогласно проголосовало против вмешательства с применением военной силы, допустив тем самым дальнейшее развитие тех событий.

Таким же образом Михаил Горбачёв, будучи лидером Советского Союза, не стал мешать воссоединению Германии и её присоединению к НАТО. Оглядываясь назад, нынешнее политическое руководство России считает германскую политику тех времён проявлением наивности, слабости тогдашних руководителей СССР, поскольку они открыли шлюзы для экспансии западных структур, таких как НАТО и Европейский союз, на восток, на те территории и в те страны, которые ранее находились под влиянием Москвы. Это, в свою очередь, действительно подорвало влияние Москвы в мире.

На мой взгляд, одна из особенностей правления Владимира Путина, который находится у власти почти 20 лет, — это попытка восстановить престиж, вернуть влияние, которым Москва обладала во времена Советского Союза. Россия сегодня действует гораздо активнее в Восточной Европе — в качестве примера можно привести интервенцию на Украине, — и играет более заметную роль на Ближнем Востоке.

Благодаря поддержке Башара Асада в Сирии она вновь укрепила свои позиции на ближневосточной сцене. И, разумеется, она ведёт себя намного активнее в других частях света, например, в Южной Америке и Африке. И всё это сводится к стремлению Москвы, Владимира Путина вернуть потерянный престиж советской эпохи, Натали.

Мэтью, ещё интересно то, что Владимир Путин служил в КГБ в Германии, в Дрездене, когда рухнула стена. То есть он пережил это лично.

МЭТЬЮ ЧАНС: Да, это так. Он служил офицером КГБ в Дрездене. Более того, он был подполковником. Он в основном отвечал за взаимодействие с восточногерманской своего рода тайной полицией — Штази. По его словам, он контролировал уничтожение документов ГДР в дрезденской штаб-квартире КГБ.

Собственно, там возникла конфронтация. Не знаю, правда это или нет, но сам Путин и его биографы говорят, что в этот период в Германии, когда пала стена, там возникла конфронтация, свидетелем которой он стал.

Как вы помните, он находился в Дрездене, а не в Берлине. На улице собралась толпа. Они разгромили штаб-квартиру Штази и двинулись к штаб-квартире КГБ. И, очевидно, Путин связался с советской армией и попросил защитить штаб-квартиру КГБ, но они не сделали этого. И, по его словам, ему пришлось выйти и успокаивать собравшихся, чтобы не дать им проникнуть и разграбить здание. И, очевидно, он с этим успешно справился. Так что он пережил собственный горький опыт в этот период в Германии.

И, судя по тому, что я читала, он угрожал применить силу, если эти люди что-то предпримут. Но после этого ему пришлось собирать чемоданы и ехать домой. Хорошо. Очень интересная история. Большое спасибо. С нами на прямой связи из Москвы был корреспондент CNN Мэтью Чанс.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2019 года.