Bild: на военном наследии СССР в Восточной Германии лежит «проклятие»

За прошедшие четверть века всё, что осталось от советских войск, выведенных с территории бывшего ГДР, превратилось в обломки и развалины, пишет Bild. И на них лежит проклятие, ведь избавиться от этого «наследия России» так и не удаётся. Что-то попало в частные руки, что-то — под охрану исторических памятников. К тому же на снос и уборку просто нет средств, объясняет немецкое издание.
25 лет назад советские солдаты «упаковали чемоданы» и покинули бывшую ГДР, пишет Bild. Из 777 казарм обратно в Россию вернулись 337 800 военнослужащих и 208 400 их родственников. За собой они оставили обломки и развалины.
По сей день их можно найти повсюду, и на них лежит проклятие, ведь избавиться от «наследия России» так и не удаётся. Одно из таких «позорных пятен» находится прямо перед домом главы коммуны Цайтхайн Ральфа Хензеля. «После вывода войск в нашем распоряжении оказались 300 гектаров казарм. Мы их снесли, посадили лес, построили солнечную электростанцию. Все развалины, которые остались, находятся под охраной исторических памятников», — объяснил он.
Департамент охраны памятников надеется, что их получится восстановить. Вот только никто не знает, кто этим должен заняться. Так что пока развалины никто не трогает. Мэр города Кёнигсбрюк жалуется: «Из-за закона об охране памятников мы не можем снести всё. Другие развалины находятся в частных руках, ожидают ремонта или находятся на территории заповедника».
В местных бункерах, которые раньше использовались для запуска ракет РСД-10, теперь поселились летучие мыши. К тому же на снос и уборку обломков от этих «бетонных гигантов» просто нет денег, отмечает издание.
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