Frankfurter Allgemeine: символические санкции ЕС в деле Навального бьют мимо цели

Новые персональные санкции ЕС, принятые из-за отравления российского блогера Алексея Навального, бьют «немного мимо» цели, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По мнению автора статьи Райнхарда Везера, штрафные меры должны были коснуться не только глав российских спецслужб, но и президента страны Владимира Путина. Но, чтобы такой шаг не показался Москве «открытым оскорблением», нужно ударить не лично по нему, а по тому, что ему дорого, советует Везер.
Установить круг лиц, подозреваемых в отравлении российского блогера Алексея Навального нервно-паралитическим газом, не трудно, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Но только если допустить, что Кремль не утратил контроля над своими лабораториями по разработке химического оружия, рассуждает автор статьи Райнхард Везер.
Теперь же ЕС в ответ на произошедшее собирается принять персональные штрафные меры против руководителей российских спецслужб. И это определённо «удар по тем, кто этого заслуживает», но он «пришёлся немного мимо», ведь в санкционном списке должен был оказаться и лично президент России Владимир Путин, убеждён немецкий журналист.
На этот шаг в Европе пошли осознанно, ведь с политической точки зрения наказывать главу Кремля было бы непрактичным и неразумным. Это прозвучало бы как «открытое оскорбление» руководству страны и фактически означало бы окончание какого-либо серьёзного диалога с Москвой. К слову, этот аргумент приводился и противниками штрафных мер против главы Белоруссии Александра Лукашенко.
В результате он всё-таки оказался в санкционном списке, но Лукашенко и Путин из-за размеров своих стран, конечно же, выступают «в разных политических весовых категориях», отмечает Везер. Однако в случае с Россией есть возможность не ограничиваться одними только символическими мерами, настаивает автор: «Газопровод «Северный поток — 2» всё ещё можно остановить. Он — инструмент, с помощью которого Путин может сместить в Европе баланс в сфере энергетики и политики безопасности. Если его лишить такой возможности, это станет прямым ударом по нему».
Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили отношения России и ЕС, ситуацию в Нагорном Карабахе, обстановку в Белоруссии и ситуацию вокруг Алексея Навального. Об этом сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денег с банковского счёта, следует из данных Генпрокуратуры. В общей сложности по итогам января — августа 2020 года зафиксировано 107,2 тыс. таких инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Рост числа подобных преступлений выявлен в 35 субъектах.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ежегодный долгосрочный прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому мировой спрос на нефть восстановится до докризисного уровня к 2023 году.
В Оренбургской области рассказали о мерах по противодействию распространению в регионе коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции для лиц старше 65 лет продлён до 26 октября. Соответствующий указ внёс губернатор Денис Паслер.
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона может прекратить диалог с Евросоюзом, если в западных странах не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ооноцентричная система миропорядка, сформированная по итогам Второй мировой войны, сохраняет нераскрытый созидательный потенциал в поддержании глобального равновесия.
Кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по делу о двух драках в центре Москвы с участием Александра Кокорина, его брата Кирилла, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого будет подана на следующей неделе.
Россия согласовывает с партнёрами повестку и концепцию очного саммита «пятёрки» Совета Безопасности ООН. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в ходе презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» международного дискуссионного клуба «Валдай».
Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба проведут выставочный матч с хорватской теннисисткой Ивой Майоли и её соотечественником, защитником «Зенита» Деяном Ловреном.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что ирландец Конор Макгрегор получит титульный бой в лёгком дивизионе, если в своём следующем поединке одержит победу над американцем Дастином Порье.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак в ходе переговоров с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым заявил, что киргизский лидер играет ключевую роль в обеспечении дальнейшего устойчивого развития страны.