Das Erste: «политическое соглашение» — министры ЕС договорились наказать Россию за Навального

Министры иностранных дел стран — членов ЕС достигли «политического соглашения» в вопросе принятия антироссийских санкций из-за отравления российского блогера Алексея Навального, сообщает Das Erste. На встрече в Люксембурге главам внешнеполитических ведомств удалось достичь «широкого консенсуса» и договориться приступить к необходимым приготовлениям.
Отравление российского блогера Алексея Навального вызывало «ужас и возмущение» по всей Европе, сообщает Das Erste. И теперь министры иностранных дел стран — членов ЕС решили с помощью антироссийских санкций «наказать виновных» в произошедшем. Такое решение они приняли на встрече в Люксембурге. По имеющейся информации, главы внешнеполитических ведомств договорились приступить к необходимым приготовлениям.
Один из дипломатов заявил, что в вопросе поддержки немецко-французского предложения по персональным санкциям министрам удалось достичь «широкого консенсуса». По его словам, в ходе переговоров было достигнуто «политическое соглашение».
До этого Берлин и Париж предложили ЕС принять совместные штрафные меры против определённых россиян, которые в силу занимаемых ими официальных постов могут быть причастны к отравлению, а также учреждений, задействованных в рамках программы «Новичок». Необходимость этого шага немецкие и французские политики обосновали тем, что Москва до сих пор не выполнила требование по полному расследованию произошедшего.
Кремль не дал ни одного «правдоподобного объяснения отравлению» Навального, говорится в предложении двух стран. В связи с этим возможна лишь одна версия: что Россия к нему причастна и несёт за него ответственность, считают в Берлине и Париже. Конкретные решения по санкциям будет принимать ответственный орган ЕС.
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолёта, напоминает Das Erste. После экстренной посадки в Омске его по настоянию семьи отправили в берлинскую клинику «Шарите». Сейчас он уже выписался из неё, но до сих пор находится в Берлине на реабилитации. Сам Навальный считает, что за его отравлением стоят российские власти. В Кремле эту версию отвергают.
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