Der Tagesspiegel: в защите «Северного потока — 2» Берлин опирается на российские цифры

Немецкие власти знать ничего не хотят об остановке «Северного потока — 2», настаивая на завершении строительства, пишет Der Tagesspiegel. Министры Германии и сама канцлер Ангела Меркель больше не ставят под вопрос будущее проекта, настаивая на том, что Европе нужно будет покрывать возросшую потребность в газе. Однако свою позицию они подкрепляют не немецкими, а российскими цифрами, отмечает издание.
Угрозы Берлина остановить строительство «Северного потока — 2» звучат всё тише, пишет Der Tagesspiegel. Сначала против отказа от проекта выступил министр финансов Германии Олаф Шольц, а потом и министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. При этом в публичном пространстве канцлер Ангела Меркель также перестала ставить под вопрос будущее газопровода. Скорее всего в деле об отравлении российского блогера Алексея Навального немецкие власти ограничатся персональными санкциями, предполагает издание.
Свою позицию Альтмайер аргументирует необходимостью в будущем покрыть возросшую потребность Германии и Европы в голубом топливе. По его словам, в ближайшие годы ЕС понадобится как минимум 100 млрд кубометров российского газа в год: «Если трубопровод не будет достроен, необходимо будет создавать дополнительные подключения к уже существующей СПГ-инфраструктуре, а также дальше её расширять и проводить дорогостоящую модернизацию существующих маршрутов поставки из России».
«Но откуда немецкое правительство взяло цифру в 100 миллиардов кубометров?» — задаётся вопросом Der Tagesspiegel. Зелёные задали идентичный вопрос министру экономики и энергетики, и в переписке с ним выяснилось, что в своих подсчётах немецкие власти опираются на «непроверенные цифры» компании Nord Stream AG, а точнее её прогнозы от 2016 года. Альтмайер заверяет, что в основе этих исследований лежат данные Международного энергетического агентства, ЕС и информация, указанная в плане развития электрических сетей союза от 2015 года. В 2016-м и 2017 году дополнительно были привлечены сведения Института по изучению экономики энергетики при Кёльнском университете, а также консалтинговой компании Prognos.
Удивляет в этой ситуации то, что немецкие власти до сих пор не провели собственных подсчётов, отмечает издание. Ведь речь идёт об очень спорном проекте с точки зрения как внешней, так и энергетической политики. При этом основания для сомнений в прогнозах Nord Stream AG есть. Мало того что такие проекции в будущее всегда носят спекулятивный характер, к тому же в данной ситуации поставщика подозревают в продвижении собственных интересов. И сомнения только усиливаются. К примеру, Немецкий институт экономических исследований пришёл к выводу, что второй газопровод вовсе не нужен.
Заместитель руководителя фракции зелёных Оливер Кришер считает, что Берлин позволяет себе «авантюризм», используя устаревшие данные Nord Stream AG — то есть, по сути, «Газпрома и главы Кремля Владимира Путина» — для оправдания необходимости постройки трубопровода. По его словам, у газопроводов, идущих через Польшу и Украину, есть неиспользованные мощности, которые можно было бы задействовать. Но немецкие власти не хотят ничего об этом знать и отвергают вариант с остановкой строительства «Северного потока — 2», заключает издание.
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