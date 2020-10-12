Экс-глава немецкой разведки: санкциями Россию на колени не поставить — нужно сотрудничать

Вместо того чтобы критиковать Россию, с ней лучше сотрудничать, считает бывший глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер. И если международное сообщество не готово протянуть Москве руку, то это должна сделать именно Германия. «Мы, немцы, русским нравимся, и не воспользоваться этим козырем было бы безответственно», — передаёт Focus слова экс-разведчика.

Вера в то, что главу Кремля Владимира Путина получится поставить на колени с помощью санкций, мало связана с реальностью, считает бывший глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер. Вместо критики – которая местами, без сомнения, обоснованна — с Россией лучше сотрудничать и не исключать её из группы ведущих экономических держав. «Если международное сообщество не хочет протягивать России руку, то это должны сделать мы. Мы, немцы, русским нравимся, и не воспользоваться этим козырем было бы безответственно», — передаёт его слова Focus.

Шиндлер призывает развивать экономические и культурные отношения с Москвой. И отличным примером такого сотрудничества служит «Северный поток — 2». Критикуя этот проект, противники газопровода преследуют лишь свои личные энергетические интересы, убеждён экс-разведчик. В будущем Германия ещё обрадуется, «если Россия будет на нашей стороне как партнёр, а россияне — как друзья».

Работы по строительству газопровода по дну Балтийского моря были заморожены в декабре 2019 года, напоминает издание. Причиной тому послужили санкционные угрозы США тем фирмам, которые задействованы в реализации проекта. Ситуацию также усугубило отравление российского блогера Алексея Навального, за которым, по имеющимся предположениям, стоит Москва.

Но несмотря на все трудности, судя по информации в СМИ, в процессе строительства «Северного потока — 2» наметились сдвиги. Дело в том, что российский трубоукладчик «Академик Черский» покинул порт Мукран в Заснице и теперь находится в 30 км от Куршского залива. При этом в России говорят, что это всего лишь испытательное плавание. «Это обманный манёвр русских? Или же «Академик Черский» действительно вскоре приступит к работе по укладке труб?»

В пользу последней версии говорит то, что в Мукран также прибыли российские корабли снабжения Finval, Errie и «Умка». В среду баржа-трубоукладчик «Фортуна» отправилась из Ростока в Висмар. Если всё это действительно свидетельствует о продолжении работ по строительству «Северного потока — 2», это может стать «неожиданным успехом» для Владимира Путина.