Шрёдер: Германии не получить надёжного энергоснабжения по разумной цене без России

По мнению бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, газопровод «Северный поток — 2» и дело об отравлении оппозиционера Навального никак не связаны между собой. Проверенных фактов по делу нет, и все обвинения основаны на умозрительных заключениях. Между тем, российский газопровод в интересах Германии, а остановка его строительства будет стоить потери €10 млрд инвестиций, приводит его слова немецкая газета Die Zeit.

Экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер включился в дискуссии по поводу остановки строительства газопровода «Северный поток — 2» в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает немецкая газета Die Zeit.

«Одно не имеет ничего общего с другим», — заявил Шрёдер в новом выпуске своего подкаста Die Agenda. Как напоминает издание, бывший канцлер Германии является председателем совета директоров компании Nord Stream 2, за что часто подвергается критике.

По его словам, €10 млн инвестиций будут потеряны, если почти завершённый газопровод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря, не будет достроен. Кроме того, Шрёдер подчеркнул, что выяснить, кто несёт ответственность за отравление Навального, до сих пор не удалось.

«То, что сейчас делается, это в значительной мере умозрительные рассуждения, потому что... проверенных фактов нет», — отмечает бывший немецкий канцлер. Врачи в берлинской клинике «Шарите», где обследовали Навального, сочли отравление доказанным. Правительство Германии обвиняет в нём Россию.

Как отмечает Die Zeit, Шрёдер тесно сотрудничал с российским президентом Владимиром Путиным, когда был канцлером, и до сих поддерживает с ним дружеские отношения. После окончания своей политической карьеры бывший глава СДПГ выполнял несколько видных задач в российской энергетике. Наряду со своей должностью в Nord Stream 2 он также является председателем наблюдательного совета российского энергетического концерна «Роснефть» и главой наблюдательного совета уже существующего газопровода «Северный поток».

После того как специальная лаборатория бундесвера доказала, что оппозиционер Навальный был отравлен, немецкие политики, включая кандидатов на пост председателя ХДС Фридриха Мерца и Норберта Рёттгена, заговорили об остановке строительства или даже полной отмене проекта газопровода, утверждает издание.

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц и министр экономики Петер Альтмайер, между тем, уже высказались против этого. Шрёдер похвалил их позицию: «Я надеюсь, что федеральное правительство сохранит эту позицию, потому что она в интересах Германии».

Экс-канцлер назвал справедливым требование Германии к России прояснить все обстоятельства по делу Навального, но в то же время призвал немецкое правительство предоставить российским властям необходимую для этого информацию. «Это совершенно нормальный образ действий, о котором мы вообще не должны долго говорить», — заметил Шрёдер. Россия уже направила Германии три запроса на получение правовой помощи по этому вопросу.

Критику в Германии его деятельности в структуре российских энергетических концернов Шрёдер назвал «болтовнёй», которую продвигают, по большей части, зелёные и которая его не интересует. Энергетическое партнёрство с Россией — в первую очередь, в интересах Германии. «Мы должны гарантировать себе энергоснабжение, — подчеркнул Шрёдер. — И я не вижу, как мы можем добиться этого по разумным ценам без России».

Американский президент Дональд Трамп на протяжении ряда лет критикует «Северный поток — 2» и обвиняет Германию в том, что она защищается от России в военном плане, но в то же время обеспечивает Москве высокие доходы от экспорта газа. Критики упрекают его в стремлении воспрепятствовать реализации проекта исключительно потому, что он хочет продавать Европе больше сжиженного газа из США, напоминает немецкая газета Die Zeit.