Euronews: главы МИД Армении и Азербайджана откликнулись на приглашение Путина

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана дали согласие на участие в консультациях в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Одновременно в Москве должны продолжиться переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, которые были начаты в Женеве. Между тем обе стороны продолжают обвинять друг друга в новых обстрелах, сообщает Euronews.

В азербайджанском городе Барда семьи и друзья простились с солдатами, погибшими в недавних боях с армянскими войсками. Баку не уточнил, сколько именно военных погибло.



Но известно точно, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе жертвами стали десятки мирных жителей с обеих сторон. В четверг Азербайджан обвинил армянские войска в обстреле ряда населённых пунктов.



Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны сесть за стол переговоров. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве в пятницу. Также стало известно, что одновременно в Москве продолжатся начавшиеся в Женеве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.



В четверг армянская сторона обвинила Баку в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили два российских военных корреспондента: Юрий Котенок и Левон Арзанов. Обоих для дальнейшего лечения должны доставить в Армению.



Ереван назвал нападение на религиозную святыню со стороны Баку «военным преступлением». Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения, заявляя, что его армия не нападает на исторические или религиозные памятники.



Дата выхода в эфир 09 октября 2020 года.