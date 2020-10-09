Euronews: главы МИД Армении и Азербайджана откликнулись на приглашение Путина

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана дали согласие на участие в консультациях в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. Одновременно в Москве должны продолжиться переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ, которые были начаты в Женеве. Между тем обе стороны продолжают обвинять друг друга в новых обстрелах, сообщает Euronews.
В азербайджанском городе Барда семьи и друзья простились с солдатами, погибшими в недавних боях с армянскими войсками. Баку не уточнил, сколько именно военных погибло.
Но известно точно, что с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе жертвами стали десятки мирных жителей с обеих сторон. В четверг Азербайджан обвинил армянские войска в обстреле ряда населённых пунктов.
Накануне президент России Владимир Путин призвал стороны сесть за стол переговоров. Армения и Азербайджан подтвердили участие своих министров иностранных дел в консультациях в Москве в пятницу. Также стало известно, что одновременно в Москве продолжатся начавшиеся в Женеве переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ.
В четверг армянская сторона обвинила Баку в обстреле собора Святого Христа Всеспасителя в Шуши в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили два российских военных корреспондента: Юрий Котенок и Левон Арзанов. Обоих для дальнейшего лечения должны доставить в Армению.
Ереван назвал нападение на религиозную святыню со стороны Баку «военным преступлением». Министерство обороны Азербайджана отвергает обвинения, заявляя, что его армия не нападает на исторические или религиозные памятники.
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