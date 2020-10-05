Bild: премьер Армении призвал мир отреагировать на обострение в Карабахе — иначе «Турция окажется возле Вены»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал мир отреагировать на происходящее в Нагорном Карабахе. По его словам, Турция проводит в регионе империалистическую политику, подстрекая Азербайджан к агрессии. «Если международное сообщество неправильно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены», — заявил политик в интервью Bild.

Международное сообщество не уделяет должного внимания ситуации в Нагорном Карабахе, заявил в интервью Bild премьер-министр Армении Никол Пашинян. А ведь это не просто региональный конфликт, а «значимая часть глобальной повестки», убеждён он.

«То, что здесь происходит, имеет международную важность по трём причинам. Во-первых, потому что, как я и сказал, Турция нанимает и перебрасывает террористов из Сирии для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. Во-вторых, турецкая армия задействована в этом процессе. Таким образом проявляется империалистская политика Турции, чьи действия направлены на восстановление турецкой империи. Об этом свидетельствуют и её действия в других регионах: в Средиземном море, на Ближнем Востоке и в Ливии. В-третьих, я считаю, что спустя 100 лет Турция вернулась на Южный Кавказ, чтобы продолжить геноцид армян, который происходил в Турции в 1915 году», — заявил политик.

По словам Пашиняна, армяне — это последнее препятствие для расширения Турции в юго-восточном и восточном направлениях. Он считает, что его страна и Нагорный Карабах формируют цивилизационный фронт: «И, если международное сообщество должным образом не отреагирует на этот факт, Турция окажется возле Вены».

Премьер настаивает на том, чтобы европейские страны решительно осудили агрессию и подстрекательство к агрессии со стороны Азербайджана и Турции: «Французский президент Эммануэль Макрон очень чётко заявил, что атака исходила со стороны Азербайджана. Он очень чётко заявил, что Турция воодушевляла Азербайджан нападать на Нагорный Карабах и Армению. К тому же он ясно дал понять, что Турция вербует в Сирии наёмников и перебрасывает их в зону конфликта для борьбы с Нагорным Карабахом и Арменией. По сути, Россия заявила то же самое, хоть и не так чётко и прямо. Но факты по поводу наёмников, строго говоря, признаёт и Исламская республика Иран, что очень важно».

Пашинян также напомнил, что на территории Армении находится 102-я российская военная база. У его государства с Россией единая система ПВО и договор, предписывающий задействовать её в определённых случаях угрозы безопасности Армении. «Я уверен, что Россия выполнит свои обязательства по договору, если эти случаи произойдут», — подчеркнул политик.

О мирных переговорах с Анкарой премьер пока что не задумывается: «Произошедшее я рассматриваю как террористическую атаку. А когда такая атака происходит, самое главное для любой страны — обеспечить собственную безопасность, предприняв необходимые для этого действия. На данный момент мы заняты именно этим». Он также подчеркнул, что Армения и армянский народ полны решимости обороняться. «Если международное сообщество неправильно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует ожидать Турцию возле Вены», — заключил Пашинян.