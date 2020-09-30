Das Erste: Совбез ООН потребовал немедленного прекращения боёв в Нагорном Карабахе

Все 15 стран Совбеза ООН выступили с совместным заявлением о необходимости прекращения боёв в Нагорном Карабахе и возвращения конфликтующих сторон за стол переговоров, пишет Das Erste. Отмечается, что в ОБСЕ намерены как можно скорее отправить в регион своих наблюдателей: по словам представителя организации Анджея Каспшика, они готовы отправиться, как только позволит обстановка.

Совбез ООН потребовал «незамедлительного» прекращения боёв в Нагорном Карабахе, сообщает Das Erste. В совместном заявлении все 15 стран Совбеза призвали конфликтующие стороны вернуться за стол переговоров и сотрудничать с ОБСЕ. Согласно данным из дипломатических кругов, внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе было созвано по инициативе Германии и Франции.

Существуют серьёзные опасения того, что конфликт за спорную территорию между Азербайджаном и Арменией может разрастись из-за вмешательства третьих держав, пишет Das Erste. В минувший вторник Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт: в Анкаре отрицают эти обвинения.

Как отмечает Das Erste, за влияние на Южном Кавказе соперничают Турция и Россия. При этом Москва имеет дружеские отношения с обеими сторонами Карабахского конфликта.

После нескольких лет относительного спокойствия в Нагорном Карабахе начались столкновения проармянских повстанцев и азербайджанской армии: Das Erste напоминает, что этот регион после кровопролитной войны в начале 90-х годов объявил о своей независимости от Азербайджана. При этом Нагорный Карабах не обладает международным признанием и по-прежнему считается частью Азербайджана.

ОБСЕ намерена как можно быстрее отправить в Нагорный Карабах наблюдателей, пишет Das Erste. По словам представителя ОБСЕ по Карабахскому конфликту Анджея Каспшика, наблюдатели готовы отправиться, как только снова позволит обстановка.