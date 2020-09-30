Das Erste: Совбез ООН потребовал немедленного прекращения боёв в Нагорном Карабахе

Все 15 стран Совбеза ООН выступили с совместным заявлением о необходимости прекращения боёв в Нагорном Карабахе и возвращения конфликтующих сторон за стол переговоров, пишет Das Erste. Отмечается, что в ОБСЕ намерены как можно скорее отправить в регион своих наблюдателей: по словам представителя организации Анджея Каспшика, они готовы отправиться, как только позволит обстановка.
Совбез ООН потребовал «незамедлительного» прекращения боёв в Нагорном Карабахе, сообщает Das Erste. В совместном заявлении все 15 стран Совбеза призвали конфликтующие стороны вернуться за стол переговоров и сотрудничать с ОБСЕ. Согласно данным из дипломатических кругов, внеочередное заседание Совбеза ООН в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе было созвано по инициативе Германии и Франции.
Существуют серьёзные опасения того, что конфликт за спорную территорию между Азербайджаном и Арменией может разрастись из-за вмешательства третьих держав, пишет Das Erste. В минувший вторник Минобороны Армении заявило, что турецкий истребитель сбил армянский военный самолёт: в Анкаре отрицают эти обвинения.
Как отмечает Das Erste, за влияние на Южном Кавказе соперничают Турция и Россия. При этом Москва имеет дружеские отношения с обеими сторонами Карабахского конфликта.
После нескольких лет относительного спокойствия в Нагорном Карабахе начались столкновения проармянских повстанцев и азербайджанской армии: Das Erste напоминает, что этот регион после кровопролитной войны в начале 90-х годов объявил о своей независимости от Азербайджана. При этом Нагорный Карабах не обладает международным признанием и по-прежнему считается частью Азербайджана.
ОБСЕ намерена как можно быстрее отправить в Нагорный Карабах наблюдателей, пишет Das Erste. По словам представителя ОБСЕ по Карабахскому конфликту Анджея Каспшика, наблюдатели готовы отправиться, как только снова позволит обстановка.
Активы американского фонда «Институт современной России» (IMR)*, учредителем которого является сын Михаила Ходорковского Павел, сократились с $222 тыс. до $30 тыс., чистые убытки составили $192 тыс. Это следует из поступившей в Налоговую службу США декларации фонда, которую изучил RT.
МИД Армении назвал имя пилота штурмового самолёта Су-25, который, по заявлению Еревана, был сбит в армянском воздушном пространстве F-16 ВВС Турции. По информации Баку, два армянских штурмовика врезались в гору и взорвались, а не были сбиты.
Сообщения о введении строгих карантинных мер и особого режима работы в администрации президента из-за коронавируса не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Адвокат Алексей Панич заявил, что российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина обратились с жалобами в прокуратуру Швейцарии по поводу поддельных подписей Григория Родченкова в документах.
В Кремле не станут давать оценок дебатам кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена, поскольку это будет воспринято как попытка вмешательства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Заведения общественного питания с 1 января 2021 года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии или чаевые, помимо стоимости заказанных блюд согласно меню. Соответствующие правила утвердило российское правительство.
Осенью на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER состоится премьера многосерийного триллера «Перевал Дятлова», рассказывающего о событиях 1959 года, когда в Свердловской области во время лыжного похода погибла группа студентов.
Воинственные заявления Турции по ситуации в Нагорном Карабахе неприемлемы и опасны, подталкивают Азербайджан к военной операции в регионе. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время визита в Латвию.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.
В лесной отрасли России необходимо выстроить эффективную вертикаль управления и разработать новые подходы к борьбе с вырубками леса, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития отрасли в режиме видеоконференции.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, как глава UFC Дана Уайт предлагал его клиенту и ирландцу Конору Макгрегору стать участниками реалити-шоу.
В России за сутки умерли 177 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. За время эпидемии скончались 20 722 пациента. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.