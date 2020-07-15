National Interest: в Вашингтоне обеспокоены столкновениями в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус заявила, что США осуждают стокновения между Арменией и Азербайджаном в нагорном Карабахе и призывают стороны немедленно прекратить применение силы. Однако, как пишет The National Interest, член сенатского комитета по международным отношениям Эд Маркей поддерживает Армению и считает, что Азербайджан и Турция должны уважать желания армянского народа Нагорного Карабаха.

После столкновения между Арменией и Азербайджаном, унесшего жизни 14 человек, американские политики призывают к разрядке между двумя бывшими советскими республиками. Как пишет The National Interest, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха разразился в начале 1990-х годов, когда обе страны обрели независимость от СССР. В 1994 году стороны договорились о прекращении огня, но к постоянному мирному соглашению на международных переговорах так и не пришли. События этой недели, когда вдоль границы разразились самые кровавые за последние годы столкновения, грозят подорвать мирный процесс.

«Соединённые Штаты самым решительным образом осуждают насилие на международной границе Армения — Азербайджан. Мы настоятельно призываем стороны немедленно прекратить применение силы, воспользоваться существующими прямыми линиями связи, чтобы избежать дальнейшей эскалации, и строго придерживаться режима прекращения огня», — заявила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

Официально Вашингтон признаёт Нагорный Карабах азербайджанской землей, но спорная территория контролируется проармянским правительством. Однако, отмечает издание, член сенатского комитета по международным отношениям Эд Маркей, демократ от Массачусетса, призвал Азербайджан отвести войска.

«Я поддерживаю Армению, поскольку они защищают свою территориальную целостность. Азербайджан и Турция должны уважать армяно-азербайджанскую границу, уважать чаяния армянского народа Нагорного Карабаха и немедленно прекратить этот конфликт», — написал он в соцсетях.

Как напоминает издание, в развязывании боевых действий на этой неделе обе стороны обвинили друг друга. За несколько дней до обострения президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в затягивании «бессмысленных» мирных переговоров. В воскресном заявлении МИД Азербайджана обвинил армянские силы в попытке захвата территории Товузского района.

«Армения несет полную ответственность за эти провокационные действия, которые способствуют обострению ситуации», — заявили в министерстве.

Однако МИД Армении обвинил в «провокационных действиях» и «постоянных попытках нагнетать эскалацию» азербайджанские силы.

«Мы решительно осуждаем провокационные действия азербайджанских вооружённых сил, и с их возобновлением военно-политическое руководство Азербайджана понесёт всю ответственность за непредсказуемые последствия подрыва региональной стабильности», — написал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян.