Euronews: Азербайджан и Турция начали масштабные военные учения с участием ВВС

03:00 В Ростове-на-Дону вынесли приговор грабившей аптеки банде В Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении участников банды, рассказали в региональном УМВД России.

03:00 Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

03:00 СМИ: Кокорин прибыл в Москву и согласовывает последние детали контракта со «Спартаком» Футболист Александр Кокорин находится в Москве и согласовывает последние детали личного контракта со «Спартаком».

03:00 Задержаны пять участников террористической ячейки в колонии в Калмыкии Пять членов террористического сообщества, созданного на территории колонии в Калмыкии, задержаны после обысков в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Бурятии, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

03:00 Менеджер: Бивол проведёт бой до конца года Вадим Корнилов, менеджер чемпиона по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, назвал сроки возвращения на ринг своего подопечного.

03:00 В Челябинской области умерла медик с коронавирусом В Челябинской области умерла сотрудница станции скорой помощи. Незадолго до этого у неё выявили коронавирусную инфекцию COVID-19.

03:00 Минск запросил у Киева данные по задержанным в Белоруссии МИД Белоруссии обратился к украинскому посольству за разъяснением по поводу задержанных на территории республики людей, у которых, как сообщалось, якобы есть гражданство Украины.

03:00 По факту строительства ТЦ вместо детской площадки в Казани проведут проверку Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился начать проверку после жалобы жителей Казани на строительство торгового центра вместо спортивной площадки для детей.

03:00 Ефремова снова доставили в суд Находящегося под домашним арестом актёра Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы.

03:00 Источник: матч 1/8 финала ЛЧ «Барселона» — «Наполи» могут перенести в Португалию Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность проведения на нейтральном поле ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Наполи».

03:00 Синоптики предупредили о дождях и грозах в Самаре В субботу, 1 августа, синоптики Приволжского УГМС прогнозируют дожди и грозы в Самаре.

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03:00 Более 100 человек тушат природный пожар в заповеднике на Урале В МЧС Свердловской области заявили, что 147 человек занимаются тушением природного пожара на территории заповедника «Денежкин Камень».

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03:00 Растёт число компаний — участниц московской программы тестирования инноваций К московской программе тестирования инноваций присоединились новые площадки — транспортные и фармацевтические компании, музеи и другие.

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03:00 Песков: задержанные в Белоруссии — граждане России Россия не признаёт украинского гражданства задержанных в Белоруссии российских граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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03:00 Геркус заявил, что Кокорин перешёл в «Спартак» Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус сообщил о переходе форварда Александра Кокорина в московский «Спартак».

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03:00 Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» ЧФ провели учения Фрегат «Адмирал Эссен» и береговой ракетный комплекс «Утёс» провели учения, рассказали в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

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03:00 Генпрокуратура рассказала о невосполнимом ущербе от коррупции в России Первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман рассказал о невосполнимом ущербе от коррупции в стране.

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03:00 СМИ: Экс-капитану «Рубина» Харламову грозит 16,5 года колонии за продвижение финансовой пирамиды Бывший капитан казанского «Рубина» Сергей Харламов является подсудимым по делу о финансовой пирамиде КПК «Рост».

03:00 Число случаев коронавируса в Иране превысило 300 тысяч Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 300 тыс.

03:00 В Удмуртии в ДТП с участием грузовика и фуры погиб один человек На трассе Ижевск — Ува 29 июля произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Как сообщается, 47-летний водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. Водитель «Газели» погиб на месте.

03:00 Менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC Менеджер Ризван Магомедов сообщил, что боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов дебютирует в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) нынешней осенью.

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03:00 Президенты России и Кипра провели телефонные переговоры Российский лидер Владимир Путин и президент Кипра Никос Анастасиадис провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования.

03:00 РФС объявил о старте женской Суперлиги по футболу Российский футбольный союз (РФС) анонсировал старт чемпионата страны по футболу среди женских команд.

03:00 Стало известно о состоянии госпитализированной актрисы Кондулайнен Пресс-атташе Театра Луны Полина Толмачёва рассказала о состоянии госпитализированной актрисы Елены Кондулайнен.

03:00 Чимаев: хотел врезать Макгрегору за оскорбления в адрес Нурмагомедова Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев рассказал, что в 2018 году поехал в Ирландию, чтобы избить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конора Макгрегора за оскорбления в адрес чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

03:00 В Киеве радикалы напали на протестующих журналистов В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ, которые устроили акцию протеста возле здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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03:00 В Петербурге супругу украинского рэпера заподозрили в расчленении мужа Супруга гражданина Украины задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предположительно, мужчина умер от передозировки наркотиков.

03:00 Дзюба: для меня большая честь остаться в «Зените» Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

03:00 Белоруссия и Украина усилят пограничный режим на совместной границе В МИД Белоруссии заявили, что белорусская и украинская стороны договорились усилить пограничный режим на совместной границе.

03:00 Источник: президенту «Барселоны» Бартомеу могут объявить вотум недоверия Группа членов «Барселоны» хочет объявить вотум недоверия президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу, а также совету директоров клуба за «неприемлемое управление».

03:00 Минск запросил у Мезенцева разъяснения по поводу задержанных россиян МИД Белоруссии запросил у посла России в стране Дмитрия Мезенцева разъяснения по поводу задержанных на белорусской территории россиян.

03:00 В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса Пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.

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