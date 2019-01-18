EurasiaNet: Армения и Азербайджан договорились «готовить население к миру»

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении после встречи в Париже обнародовали заявление, которое весьма обрадовало сторонников урегулирования конфликта между двумя странами в Нагорном Карабахе. Как пишет EurasiaNet, стороны «пришли к согласию о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру».
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и его армянский коллега Зограб Мнацаканян встретились в Париже 16 января в присутствии представителей Минской группы ОБСЕ, которая содействует переговорному процессу между двумя сторонами. Как пишет EurasiaNet, это была уже четвертая их встреча с момента прихода в Армении к власти нового правительства в результате апрельской «Бархатной революции».
Как продолжает издание, обнародованное по результатам встречи официальное заявление включало в себя необычные элементы, которые весьма обрадовали сторонников мира между двумя странами. Например, министры «пришли к согласию о необходимости принятия конкретных мер по подготовке населения к миру». Если это действительно произойдёт, то станет весьма примечательным событием, поскольку общественное мнение по обе стороны границы в последние годы стало значительно более жёстким. Сменявшие друг друга правительства никак не занимались решением этой проблемы, но последнее заявление вселяет надежду на перемены на данном направлении.
Переговорщики ОБСЕ также «подчеркнули важность возможных взаимовыгодных инициатив для реализации экономического потенциала региона». Пока неясно, что именно имеется в виду, но если подобные инициативы действительно будут предприняты, то ознаменуют значительный разворот для Азербайджана, который считает экономическую изоляцию Армении одним из ключевых элементов своей стратегии в данном конфликте.
Министры также договорились проработать возможность организации саммита между Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Пашиняном. Лидеры провели короткую встречу на полях саммита СНГ в Душанбе в прошлом году. Результатом этой встречи стала договорённость об учреждении нового канала связи, благодаря которому, по утверждению ОБСЕ, произошло «значительное снижение числа нарушений режима прекращения огня и заявленных жертв» на линии соприкосновения.
Как напоминает издание, отношения между государствами осложняет конфликт за Нагорный Карабах, из-за которого в начале 1990-х годов между ними разгорелась полномасштабная война.
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