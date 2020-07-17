News.am: Армения осуждает «преступную угрозу» Азербайджана о возможном ударе по Мецаморской АЭС

Омбудсмен Армении Арман Татоян заявил, что заявление представителя Минобороны Азербайджана о готовности нанести удар по Мецаморской АЭС следует расценивать как намерение совершить «военное преступление» и угрозу в адрес всего населения страны. Он также призвал мировое сообщество обратить внимание, что это приведёт к гуманитарной катастрофе не только в Армении, но и во всем регионе, сообщает информационный портал News.am.