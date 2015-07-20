Zhamanak: Сделка с Ираном нужна Западу для жесткого разговора с Россией После достижения соглашения с Ираном Запад может более жестко разговаривать с Москвой, поскольку иранские энергоресурсы вполне способны заменить российские, пишет Zhamanak. При этом Армения может стать одним из альтернативных маршрутов транзита иранского газа в Европу, если сможет проявить достаточно самостоятельности для участия в строительстве газопровода в обход России, полагает автор. 20 июля 2015 Zhamanak

Zhamanak: Брали в долг армяне, а возвращать придется России Если Армения окажется в той же ситуации, что и Греция, кредиторам из МВФ и ЕС нужно будет требовать выплаты долга страны с России. Как пишет издание Zhamanak, в распоряжении Еревана почти не осталось государственной собственности, которую можно было бы потребовать в качестве залога, а электросети, система газоснабжения, как и большая часть госимущества страны, принадлежат именно России. 15 июля 2015 Zhamanak

Armenia Now: Эрдогану стало грустно от слов Путина о геноциде армян Во время выступления в Ереване Владимир Путин назвал массовое убийство армян в 1915 году геноцидом. Эти слова российского президента возмутили его турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана, который потребовал от Москвы объяснения ситуации в Крыму и на Украине. 28 апреля 2015 Armenia Now

Певица-самоучка баба Лида познакомится со своим кумиром Шарлем Азнавуром Трогательная история уникальной бабушки, которая исполняет песни Шарля Азнавура и других французских шансонье, не зная языка, доказала, что мир не без добрых людей. После того как о Лидии Ивановне и ее таланте узнали в социальных сетях, она получила возможность попасть на концерт своего кумира и даже встретиться с ним лично за кулисами, сообщает Barev Today. 19 марта 2015 Barev Today

Lragir.am: Визит Путина в Армению – демонстрация силы Западу Истинная цель предстоящей поездки Владимира Путина в Армению – вовсе не переговоры о вступлении страны в Таможенный союз, полагает армянский сайт Lragir.am. Это способ продемонстрировать силу – как соседям России, так и Западу. Москва, считает издание, дает понять, что Армения станет ее форпостом в случае войны. 1 декабря 2013 Lragir.am

После визита Путина армянскому городу могут вернуть русское название Армянский город Гюмри могут переименовать обратно в Александрополь. Как пишет Tert.am, сделано это будет после визита Владимира Путина в Армению. По мнению издания, президент России должен быть доволен, ведь в Гюмри расположена российская военная база. 24 ноября 2013 Tert.am

Путин посетит Ереван в день утраты армянской независимости Вхождение Армении в Таможенный союз имеет для нее и плюсы, и минусы. Что перевесит - вопрос открытый, пишет Эмма Габриелян в «Аравоте». Однако она обращает внимание на символическое значение даты визита Путин в Ереван: 2 декабря - день, когда армянское правительство фактически отказалось от власти над страной в пользу советского. 9 ноября 2013 Առավոտ

Armenia Now: Россия готовится признать Нагорный Карабах Открытое письмо Владимиру Путину от активиста Карабахского движения Зори Балаяна вызвало бурную реакцию в Армении. В нем, как утверждает Armenia Now, армянский публицист и писатель призвал российского президента присоединить Карабах к России. 15 октября 2013 Armenia Now

Таможенный союз лишил Армению «окна в Европу» Решение Армении вступить в Таможенный союз с Россией лишило ее возможности заключить соглашение об ассоциации с Евросоюзом, заявляют в Брюсселе. Тем не менее, Еревану предложат другие возможности для сотрудничества. 6 октября 2013 PanARMENIAN Network

От пения президента в Таджикистане закрылся YouTube Интернет-пользователей Таджикистана уже в третий раз за текущий год оставляют без YouTube.com, сообщает PanARMENIAN.Net. Причиной блокировки доступа к ресурсу может быть размещенное на нем видео со свадьбы сына президента, где глава республики поет и танцует, предположительно в нетрезвом виде. 25 мая 2013 PanARMENIAN Network