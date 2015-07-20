После достижения соглашения с Ираном Запад может более жестко разговаривать с Москвой, поскольку иранские энергоресурсы вполне способны заменить российские, пишет Zhamanak. При этом Армения может стать одним из альтернативных маршрутов транзита иранского газа в Европу, если сможет проявить достаточно самостоятельности для участия в строительстве газопровода в обход России, полагает автор.

Zhamanak: Брали в долг армяне, а возвращать придется России

Если Армения окажется в той же ситуации, что и Греция, кредиторам из МВФ и ЕС нужно будет требовать выплаты долга страны с России. Как пишет издание Zhamanak, в распоряжении Еревана почти не осталось государственной собственности, которую можно было бы потребовать в качестве залога, а электросети, система газоснабжения, как и большая часть госимущества страны, принадлежат именно России.