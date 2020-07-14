Anadolu: Украина запросила у Турции новую партию беспилотников

Украинская сторона озвучила запрос о приобретении новых турецких беспилотных летательных аппаратов, сообщает Anadolu. Это произошло во время встречи министра обороны Турции с президентом Владимиром Зеленским и украинскими министрами.

В ходе официального визита министра национальной обороны Турции Хулуси Акара на Украину поднимались вопросы сотрудничества двух стран в сфере оборонной промышленности. Как пишет Anadolu, Акар в рамках своей насыщенной программы встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Тараном, а также министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорем Петрашко.

На переговорах обсуждались возможности сотрудничества по проектам, связанным с морскими и летательными платформами, поднимался вопрос о беспилотных летательных аппаратах, ранее приобретенных Украиной у Турции. Согласно полученной информации, украинская сторона также озвучила запрос о приобретении новых беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечает издание, турецкая высокотехнологичная продукция оборонно-промышленного комплекса, прежде всего беспилотники и ударные БПЛА, не только обеспечивает потребности вооружённых сил Турции, но и вносит значительный вклад в решение вопросов безопасности и обороны дружественных и союзных стран.