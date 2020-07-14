Anadolu: Украина запросила у Турции новую партию беспилотников

03:00
Косторная заявила о намерении завершить карьеру через два сезона
Российская фигуристка Алёна Косторная поделилась планами на будущее, заявив о планах завершить карьеру после Олимпийских игр-2022.
03:00
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово». Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
03:00
Зеленский назвал продолжение сотрудничества с МВФ приоритетом для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы «стендбай» приоритетом для страны.
03:00
В Самарской области разрешили работу музеев и фитнес-клубов
В Самарской области с 15 июля разрешили возобновить работу фитнес-клубов, частных бань, музеев и зоопарка. Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
03:00
Роспотребнадзор рассказал об отмене изоляции для прибывающих в Россию
В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали детали отмены с 15 июля обязательной 14-дневной изоляции для прибывающих в Россию.
03:00
Основатель UFC рассказал, как намеревался пригласить Карелина
Основатель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арт Дэйви рассказал о планах позвать в лигу трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина в середине 1990-х годов.
03:00
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.
03:00
ВОЗ: число случаев коронавируса в мире почти достигло 13 млн
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что к настоящему моменту в мире зафиксировано почти 13 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
За сутки 92 российских военных выздоровели от коронавируса
За прошедшие сутки 92 российских военных выздоровели после заболевания коронавирусом, общее число выздоровевших в вооружённых силах достигло 7706.
03:00
Эксперт оценил ситуацию в Прибалтике
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по безопасности и взаимодействию с ОНК Михаил Аничкин оценил ситуацию в Прибалтике.
03:00
Эрдоган и Трамп провели телефонные переговоры
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Ливии.
03:00
Джикия объяснил неудачи «Спартака» неопытностью команды
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал безвыигрышную серию команды, которая составляет пять матчей.
03:00
Волонтёр преодолел 1200 км в рамках благотворительной акции «Набегу добро»
Волонтёр Андрей Неридный за 24 дня преодолел 1200 км по Золотому кольцу в рамках благотворительной акции «Набегу добро».
03:00
Аксёнов рассказал о подаче воды в Симферополь по временному водоводу
Первая партия воды скоро начнёт поступать в Симферополь по временному водоводу из Тайганского водохранилища, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
03:00
Основатель UFC назвал Тактарова первым российским чемпионом промоушена
Основатель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арт Дэйви ответил на вопрос, кого считает первым российским чемпионом промоушена.
03:00
Эксперт оценил данные по экспорту российского золота
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил сообщение о том, что экспорт золота из России в II квартале 2020 года превысил в денежном выражении экспорт трубопроводного газа.
03:00
За сутки в Турции выявили менее 1000 больных коронавирусом
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что за сутки в стране выявили менее 1000 больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Ставропольском крае рассказали о планах по строительству ветропарка
В Новоалександровском округе Ставропольского края планируют построить ветропарк.
03:00
В Подмосковье задержали подозреваемых в серии автомобильных краж
В Московской области задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в совершении серии автомобильных краж.
03:00
В Крыму отменят карантин для приезжающих из-за границы
В Крыму с 15 июля будет отменён обязательный двухнедельный карантин для приезжающих на полуостров из других стран. Как передаёт ТАСС, соответствующие изменения были внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.
03:00
В АТОР прокомментировали ситуацию с отдыхом в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе оценила ситуацию с отдыхом в Турции.
03:00
«Сан-Лоренсо» и ЦСКА продолжают переговоры по Гайчу
Секретарь аргентинского «Сан-Лоренсо» Мигель Мастросимоне сообщил, что клуб продолжает переговоры с московским ЦСКА о переходе форварда Адольфо Гайча.
03:00
Северный флот рассказал о подготовке к участию в праздновании Дня ВМФ
Личный состав отдельной бригады морской пехоты Северного флота начал подготовку к участию в военно-спортивном празднике в честь Дня ВМФ, который состоится 26 июля на рейде Североморска.
03:00
В Ставропольском крае число выздоровевших после коронавируса превысило 4 тысячи
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что за всё время пандемии от коронавирусной инфекции нового типа в регионе вылечилось 4107 человек. За минувшие сутки число выздоровевших вдвое превысило число вновь выявленных случаев заболевания.
03:00
В Татарстане заявили о снижении числа жалоб на борщевик
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская рассказала, что количество жалоб из-за борщевика в систему «Народный контроль» в 2020 году снизилось.
03:00
Бабарико обратился в ООН из-за заключения его под стражу
Незарегистрированный ЦИК Белоруссии претендент на пост президента страны Виктор Бабарико обратился в Комитет по правам человека ООН из-за заключения его под стражу.
03:00
В Казани будут судить женщину, обвиняемую в поджоге общежития
Приволжский райсуд Казани рассмотрит дело 31-летней Кристины Максимовой, которая, по версии следствия, устроила поджог в общежитии, в результате которого погибли два человека. Пострадавшими признаны 17 взрослых и семь детей.
03:00
В Краснодаре ликвидируют последствия подтопления
Спецтехника ликвидирует последствия подтопления в Краснодаре, где за два часа выпала примерно месячная норма осадков.
03:00
В Нижегородской области проводят проверку по сообщениям об избиении подростка
В Нижегородской области организована проверка по сообщениям об избиении подростка, сообщает СУ СК по региону.
03:00
В Петербурге для посетителей вновь открыли Кунсткамеру
Санкт-петербургский Музей антропологии и этнографии РАН (или Кунсткамера) вновь открыт для посетителей после частичного снятия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.
03:00
В Севастополе обнаружили боеприпасы времён войны
В Нахимовском районе Севастополя во время сельскохозяйственных работ обнаружены восемь взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
03:00
В Подмосковье заявили о росте интереса абитуриентов к медицинским колледжам
Медицинские колледжи Подмосковья стали более востребованными у абитуриентов. С начала старта приёмной кампании 20 июня туда подано свыше 4,8 тыс. заявлений.
03:00
Жена Карпина высказалась о конфликте тренера «Ростова» с РПЛ
Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, высказалась на тему конфликта между её мужем и руководством Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
На Ставрополье криминалиста обвиняют в получении полумиллионной взятки
Эксперту-криминалисту из города Михайловска Ставропольского края предъявлено обвинение в получении взятки в размере 500 тыс. рублей за подделку экспертизы.
03:00
В Минске анонсировали заседание межправсовета ЕАЭС
Белоруссия планирует провести 17 июля заседание Евразийского межправительственного совета в Минске в очном формате. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на белорусского премьер-министра Романа Головченко.
03:00
В Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса
Московские власти планируют расширение мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, понёсших убытки на фоне пандемии коронавируса.
03:00
Более 13 тысяч жителей Санкт-Петербурга сдали тесты на COVID-19 за минувшие сутки
По данным от 14 июля, в Санкт-Петербурге за сутки ещё более 13 тыс. жителей сдали тесты на коронавирусную инфекцию.
03:00
Первый тренер Яна рассказал о начале пути чемпиона UFC
Николай Суржиков, первый тренер российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, рассказал о детстве чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
03:00
В Санкт-Петербурге завели дело на женщину, не платившую алименты дочери
Петербурженка, уклонявшаяся от уплаты алиментов на содержание своей дочери, которая находится в детском доме, предстанет перед судом.
03:00
В Курганской области вынесли приговор семи участникам ОПГ
В Курганской области вынесли приговор семи участникам организованной преступной группы.
03:00
В Британии за сутки скончались 138 человек с коронавирусом
В Великобритании за сутки скончались 138 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция морского парада ко Дню ВМФ
В Санкт-Петербурге в ночь на 14 июля состоялась первая репетиция парада ко Дню Военно-морского флота России, который пройдёт 26 июля.
03:00
В Казани рассказали о ходе строительства Большого Казанского кольца
В Казани в ходе второго этапа работ по строительству Большого Казанского кольца завершено устройство пролётов на мосту.
03:00
«Арарат-Армения» во второй раз подряд стала чемпионом Армении по футболу
«Арарат-Армения» завоевала золотые медали чемпионата Армении по футболу во второй раз подряд.
03:00
В Севастополе рассказали о поддержке предпринимателей
Предприниматели Севастополя, попавшие в федеральный список наиболее пострадавших отраслей, получили более 430 млн рублей поддержки за апрель и май.
03:00
В Казани пройдёт праздник в честь Дня воздушного флота России
В Казани 25 июля состоится авиационный праздник «Я выбираю небо!», приуроченный ко Дню воздушного флота России.
03:00
В Байконуре за время эпидемии скончались 30 человек с коронавирусом
В городе Байконуре при одноимённом космодроме в Казахстане за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 30 летальных случаев среди пациентов с подтверждённым COVID-19.
03:00
В Майкопе планируют создать новую туристическую зону
В столице Адыгеи Майкопе планируется создание туристической зоны.
03:00
В Нижегородской области из-за жары сохраняется четвёртый класс пожароопасности
На юго-западе Нижегородской области с 14 по 17 июля сохранится четвёртый класс пожароопасности. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.
03:00
Эксперт рассказал, как ездить на подтопленных участках дороги
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, что делать водителям на подтопленных участках дороги.