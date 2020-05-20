Welt: новый европейский боевой самолёт не должен стать роботом-убийцей

При разработке нового германо-французского военного самолёта важную роль играет искусственный интеллект, пишет немецкая газета Die Welt. Участники проекта утверждают, что европейская Воздушная боевая система будущего FCAS не должна стать роботом-убийцей. При этом Германия впервые организовала открытое обсуждение этической и правовой стороны вопроса для получения одобрения со стороны общества и политических кругов.

Как через несколько десятилетий будут выглядеть военные действия в воздухе? Этим вопросом сейчас занимаются разработчики оборонного «мегапроекта» Воздушной боевой системы будущего FCAS, пишет немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, новый военный самолёт должен быть создан по политической инициативе Германии и Франции и при участии концернов Airbus и Dassault. Конструирование самолёта должно сопровождаться созданием боевых и разведывательных беспилотников. Ключевой вопрос в этой связи заключается в том, какую роль в системах вооружений, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2040 году, будет играть искусственный интеллект.

Военная сфера всегда требовала разработки новых технологий, пишет немецкая газета. Профессионалы сходятся во мнении, что в системах вооружения будущего ведущую роль будут играть техническая автономность и искусственный интеллект. В то же время звучат предостережения по поводу автономных роботов-убийц, которые способны самостоятельно выбирать цели, преследовать их и наносить удары без вмешательства человека.

Как подчёркивает издание, особенно активно в разработку искусственного интеллекта средства инвестируют Китай, США, Израиль и Россия. Ещё несколько лет назад российский президент Владимир Путин заявил, что монополист в сфере искусственного интеллекта может стать властелином мира.

Из России не слышно сомнений в будущем использовании автономных систем вооружений, отмечает Die Welt. Напротив, в отношении проекта FCAS в Германии сейчас наблюдается интересное развитие. В то время как военные по всему миру предпочитают тайно работать над своими крупными проектами, в Германии впервые организовано открытое обсуждение этической стороны вопроса и правовых принципов, по которым должен функционировать проект Воздушной боевой системы будущего. Для этого даже была сформирована специальная экспертная комиссия, которая должна заниматься интерпретациями и обсуждениями FCAS и обеспечивать прозрачность проекта.

По версии издания, участники хотят избежать ситуации, сложившейся с беспилотниками, когда споры по поводу нанесения летальных ударов беспилотными аппаратами бундесвера спровоцировали жаркую политическую дискуссию, когда беспилотники уже были разработаны и попали на рынок. На этот раз основной курс должен быть обозначен ещё в процессе работы над проектом, хотя особо важные данные останутся засекреченными.

Как отмечается в статье, масштабы проекта FCAS настолько велики, что одобрение в политических кругах и обществе должно быть получено уже на ранних стадиях. Первое совместное создание немецко-французского боевого самолёта с новым двигателем, новыми беспилотниками и новым программным обеспечением не должно провалиться. Это самый амбициозный оборонный проект Европы в XXI веке. По оценкам экспертов, за десятилетия на него будет потрачено в общей сложности до €500 млрд. При этом речь идёт о важной вехе для Европы в технологическом, стратегическом и политическом плане.

Во время видеоконференции экспертной комиссии бригадный генерал Джеральд Функе ясно дал понять, где должна проходить красная линия в вопросе об автономных системах вооружений для бундесвера: возможность создания автономного самолёта-убийцы даже не рассматривается. «Мы не примем технического планирования, которое бы дало системе возможность убивать другого человека самостоятельно на основе расчётов по алгоритму, — пояснил бригадный генерал из Министерства обороны Германии. — Человек останется единственным определяющим фактором и должен будет принимать решения во всей последовательности цепочки действий».

В ходе обсуждений человека называли «буфером безопасности», потому что автоматизированные системы вооружений могут действовать со всё более высокой скоростью. Убийство людей не должно перекладываться на машины. В ООН уже на протяжении ряда лет существует инициатива, направленная на достижение запрета на применение роботов-убийц по всему миру. Однако до сих пор переговоры по этому поводу терпели крах, отмечает немецкая газета.

Главный инженер проекта FCAS от компании Airbus Томас Грос в кругу экспертов ясно заявил о том, что необходимо разработать систему, которая может быть приспособлена к разным этическим требованиям пользователей. Пилот FCAS занят, в первую очередь, своей миссией и в меньшей степени — управлением самолётом. Пока не определено, будет в кабине FCAS находиться один или два человека.

Эксперт по обороне и беспилотникам британского аналитического центра ECFR Ульрике Франке обратила внимание на ещё один аспект. До сих пор в европейском проекте участвовали Германия, Франция и Испания. К нему могли бы присоединиться и другие страны. Однако ценности разных государств не совпадают.

Франция решительно выступает против автономных систем вооружений и искусственного интеллекта, Германия возражает против них, скорее, с осторожностью. Франке видит три возможных пути: компромисс, раскол или техническое решение, предусматривающее различные ступени в том, что касается использования автономных технологий. В любом случае, привлечь общественность к обсуждению ключевых этических и правовых вопросов крайне важно, заключает Die Welt.