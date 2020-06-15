Британский генерал: вооружённые силы Великобритании спасёт только искусственный интеллект — и роботы-убийцы
Британский генерал и бывший глава Межвидового командования Соединённого Королевства Ричард Бэрронс заявил, что вооружённые силы Великобритании по-прежнему «воюют вчерашним днём» и не в состоянии ни защитить страну, ни достойно встретить вызовы XXI века, сообщает британский таблоид The Daily Express. По мнению генерала, британские войска должны быть кардинально реформированы с учётом новейших технологий — включая искуственный интеллект и робототехнику.
По данным DE, господин Бэрронс, выступая на конференции, посвящённой этическим аспектам применения роботизированных летальных вооружений, отметил, что Россия и Китай уже разработали и развернули дальнобойные ракетные комплексы, которые фактически привели к полному устареванию даже самых дорогостоящих британских платформ. Среди подобных комплексов он выделил китайский DF-21D, нынешняя версия которого способна уничтожать авианосцы на расстоянии 1600 км, а следующее поколение — на дистанции 3000 км. «Уравнение получается следующее: с одной стороны — авианосец на 100 тысяч тонн с 6 тысячами людей на борту, а с другой — ракеты, которые запускаются с расстояния в несколько тысяч километров залпами по 20 штук», — пояснил Бэрронс. По его мнению, аналогичную роль играют и российские С-400, развёртывание которых означает, что «военно-воздушные силы НАТО больше могут проникать в воздушное пространство России». При этом, как отметил Бэрронс, ракетные комплексы «Искандер», размещённые в Калининграде, могут безнаказанно наносить удары по Берлину, а крылатые ракеты Х-101, оснащённые 400-килограммовыми боеголовками, способны долетать из России до Лондона всего за 19 минут, поражая цели с точностью до 2 метров.
Как подчеркнул в своём выступлении Бэрронс, британское правительство до сих пор мыслит категориями конца XX века — периода, когда Соединённое Королевство вторгалось на Балканы, в Афганистан и в Ирак. «Но в 2010 году мир стал меняться. Россия вновь проявила себя уверенным и агрессивным оппонентом как в военном плане, так и в киберпространстве. Британия отстала от государств-конкурентов и не смогла угнаться за развитием российских и китайских военных технологий», — констатировал генерал.
Британская оборонная программа настолько ужалась, что страна больше не может позволить себе «внести свой независимый вклад в усилия НАТО или любой другой коалиции», и теперь британским вооружённым силам не хватает средств даже на то, чтобы сохранить то, что у них осталось — притом, что Лондон решил отбросить многие средства, необходимые для ведения полномасштабной «войны на государственному уровне», предупредил Бэрронс. Вероятность такого конфликта, меж тем, только возрастает в связи с влиянием многих факторов, включая подъём Китая, перенаселение, климатические изменения, а также «четвёртую промышленную революцию», которая наступит после массового внедрения ИИ, пересказывает слова генерала The Daily Express. «Мы не знаем, чем всё обернётся, и не имеем понятия, будет ли вообще существовать западное понятие международного порядка, основанного на нормах, — предупредил он. — Мы будем жить в такой среде, где то, что для одной страны будет экономической необходимостью, для другой станет катастрофой».
По мысли Бэрронса, главным движущим фактором модернизации и преображения оборонных сил Великобритании должен будет выступить как раз искусственный интеллект. «Оборонные бюджеты большинства стран Европы убивают в первую очередь зарплаты и пенсии. Но вместо того, чтобы носиться с идеей о маленькой армии численность 82 тысячи человек, речь нужно вести о том, какой могла бы стать гибридная армия. Самый перспективный момент для Великобритании — в том, что можно сделать вооружённые силы эффективными и при этом приемлемыми в плане затрат даже на фоне самой страшной за последние 300 лет рецессии, при этом влияя на союзников и поддерживая положительный торговый баланс», — пояснил он.
Ссылки по теме
-
Welt: новый европейский боевой самолёт не должен стать роботом-убийцей
-
Daily Mail: эксперты спорят об искусственном интеллекте — кого винить за «ошибки» на поле боя
-
Die Welt: машине доверять нельзя — эксперты против наделения интеллектом роботов-убийц
-
Обозреватель NBC News: лучший способ победить терминаторов — запретить их