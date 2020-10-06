Le Figaro: эксперты объясняют обострение конфликта в Нагорном Карабахе «войной интересов»

Новые военные действия в Нагорном Карабахе начались практически сразу после окончания больших российских учений «Кавказ-2020», призванных продемонстрировать, что Россия держит под контролем южные рубежи, пишет Le Figaro. И это ставит в неудобное положение Кремль, который традиционно поддерживает тесные связи как с Арменией, так и с Азербайджаном, отмечается в статье. По мнению ряда экспертов, новое обострение конфликта вызвано борьбой за сферы влияния на Кавказе, участие в которой принимают также Иран и Турция.

«Россия Путина и Турция Эрдогана оценивающе поглядывают друг на друга на Кавказе, третьем потенциальном фронте после Сирии и Ливии», — пишет Ален Барлюэ на страницах Le Figaro. По мнению ряда экспертов, новая вспышка конфликта в Нагорном Карабахе, возможно, связана с ситуацией в Сирии, где планам Турции помешала российская операция, и в Ливии, где турецкие успехи также оказались весьма ограниченными, подчёркивается в статье.



«Как в Сирии, так и в Ливии турецкая политика зашла в тупик», — считает политолог Илья Гращенков. По его мнению, этим объясняется стремление Анкары открыть на Кавказе «третью зону» потенциальной конфронтации: «Турция решила надавить на Россию, но не для конфронтации с ней, а ради укрепления своих позиций в диалоге по Сирии и Ливии», — заявил эксперт в интервью Le Figaro.



Одновременно Иран, третий участник «карабахского треугольника», пытается укрепить позиции на Южном Кавказе, делая ставку на своего главного партнёра в регионе — Армению, подчёркивается в статье. «Как ни парадоксально, но по историческим и гуманитарным причинам (присутствие большой азербайджанской общины) отношения Исламской Республики с Азербайджаном (хотя большинство его населения тоже составляют шииты) намного прохладнее, чем с Арменией», — пишет Le Figaro.



«Азербайджан и клановый режим президента Ильхама Алиева хотят с помощью начатого 27 сентября наступления на Нагорный Карабах укрепить внутреннее единство и напомнить о себе международному сообществу», — заявил в интервью Le Figaro один западный дипломат, имя которого не называется.



Ещё один опрошенный Le Figaro эксперт считает, что на фоне ухудшения экономической обстановки в связи с падением цен на нефть и коронавирусом власти Азербайджана «решили использовать патриотическую мобилизацию для воздействия на население, которое при трудностях всегда требует отчёта от руководства», говорится в статье. По его мнению, у Баку могло возникнуть стремление «стереть из памяти» неудачи азербайджанских военных в ходе недавних июльских столкновений на границе с Арменией.



Российские и западные эксперты также отмечают «турецкий фактор», подразумевая «стремление Реджепа Тайипа Эрдогана представить себя лидером всех мусульманских и тюркских народов», говорится в статье. Армения также обвиняет президента Турции в стремлении развернуть «экспансионистскую политику» на Кавказе. Поддержка Азербайджана со стороны Анкары включает и значительную военную помощь, хотя 68% техники азербайджанских вооружённых сил произведено в России, подчёркивает Le Figaro.



Специализированный сайт Meta Défense сообщает, что многие видео военных операций, которые были опубликованы Министерством обороны Азербайджана, свидетельствуют об «активной турецкой поддержке». В частности, речь идёт о применении недавно заказанных Баку дронов TB2 Bayraktar, которые «явно управляются опытным, следовательно, турецким персоналом», говорится в статье.



Возникший после распада СССР «замороженный конфликт» вокруг Нагорного Карабаха между армянами и азербайджанцами резко «оттаял» 27 сентября, когда в ходе самых ожесточённых за последние два десятилетия вооружённых столкновений погибли десятки людей, в том числе множество мирных жителей, напоминает автор. На фоне этих столкновений «обостряется соперничество Москвы и Анкары, которая поддерживает Азербайджан современным оружием и, возможно, наёмниками», пишет Le Figaro.



Примечательно, что военные действия начались сразу после окончания больших российских учений «Кавказ-2020», которые были призваны продемонстрировать, что Россия держит под контролем южные рубежи, подчёркивает автор: «Это ставит в неудобное положение Кремль, который вместе с большинством других столиц требует незамедлительного прекращения боёв». В то же время Россия традиционно поддерживает тесные связи как с Арменией, которая является союзником по ОДКБ, так и с Азербайджаном (хотя в 1999 году он вышел из этой оборонной организации постсоветских стран), говорится в статье.



По мнению некоторых обозревателей, российские власти могли «закрыть глаза» на азербайджанское наступление, чтобы продемонстрировать своё неодобрение армянскому премьер-министру Николу Пашиняну: до своего избрания на пост он занимал активную проевропейскую позицию, что вряд ли могло понравиться Москве. Однако пока никаких конкретных подтверждений этому нет, констатирует автор.



«У России слегка двусмысленный подход к Нагорному Карабаху. Она разворачивает активные дипломатические усилия, но в то же время поддерживает конфликт, который позволяет ей сохранить влияние», — заявил в интервью Le Figaro ещё один «осведомлённый западный дипломат».



При этом от обеих конфликтующих сторон слышится множество заявлений националистического толка, которые никак не способствуют урегулированию этой крайне изменчивой военной ситуации, подчёркивается в статье: «Как бы то ни было, в этом взрывоопасном регионе малейший инцидент может повлечь за собой страшные последствия». Большую тревогу вызывают и сообщения о присутствии в зоне боевых действий нескольких сотен или даже тысяч боевиков, которые, как сообщается, были переправлены Турцией из Сирии для борьбы против армян, пишет Le Figaro. Обеспокоенность в этой связи выразил и президент Франции Эммануэль Макрон.



Эксперты также выражают надежду, что если Азербайджан попытается направить наземные силы на возвращение Нагорного Карабаха, Россия и международное сообщество не дадут ему этого сделать, поскольку Москва будет обязана оказать военную помощь Армении как союзнику по ОДКБ. «Но этот механизм солидарности будет неприменим в том случае, если Ереван направит свои войска в Нагорный Карабах, поскольку тогда Армения будет считаться агрессором», — подчеркнул в интервью Le Figaro военный эксперт Алексей Леонков.



«Россия — не союзник Армении против Азербайджана, а союзник Армении против Турции, которая представляет НАТО в глазах Москвы», — прокомментировал ситуацию неназванный источник в западных дипломатических кругах. Как полагает западный дипломат, Россия держит в руках «главные карты» и сможет «навести порядок» в регионе, если ситуация окончательно начнёт выходить из-под контроля.



Речь идёт о застарелом конфликте, который уходит корнями в начало ХХ века, напоминает Le Figaro. Для укрепления большевистской власти на Кавказе Сталин присоединил Нагорный Карабах с его армянским населением с Азербайджанской ССР. То же самое коснулось и Нахичевани, азербайджанского анклава на армянской территории. «В течение 70 лет армянское население Нагорного Карабаха подвергалось дискриминации», — заявляет представитель Нагорного Карабаха во Франции Ованес Геворкян. Советская власть «была глуха к неоднократным просьбам» о выходе из состава Азербайджана, и в 1988 году, на волне обещанных перестройкой реформ и свободы, карабахские армяне вышли на улицы, говорится в статье.



«Некоторое время спустя 500 тысяч проживавших в Азербайджане армян стали жертвами погромов и были вынуждены уехать. Эти раны до сих пор не зажили, как и обоюдная ненависть. Всё это питает забытую войну, которая становится частью «большой игры» держав, в частности, Турции и России», — пишет Le Figaro. После распада СССР в 1991 году Нагорный Карабах провозгласил свою независимость, назвав себя «Республика Арцах», — но этот шаг до сих пор не был признан международным сообществом, а Баку выступает категорически против.



«Риск эскалации реален, но региональные державы не заинтересованы в тотальной войне», — заверил Геворкян. Он также напомнил, что сформированная под эгидой ОБСЕ Минская группа под председательством Франции, США и России ещё с 1992 года пытается найти варианты урегулирования конфликта, но главная проблема заключается в том, чтобы совместить принцип невмешательства и право народов на самоопределение. «Нужно признать за Нагорным Карабахом статус, который стал бы сигналом для Азербайджана и показал ему, что у него нет права принимать решение о жизни и смерти населения», — заключил Геворкян в интервью Le Figaro.