Haqqin: Алиев осудил мировое сообщество за игнорирование армянских «незаконных поселений»

В своём обращении к нации азербайджанский президент Ильхам Алиев подчеркнул, что главной причиной для участия в мирных переговорах была возможность «поэтапного возвращения оккупированных территорий Азербайджану», однако Армения нарушила все договорённости. При этом мировое сообщество упорно закрывало глаза на нарушение Ереваном международных конвенций и на «незаконные» армянские поселения, которые организовывались на чужих территориях, что и привело к обострению конфликта, заявил Алиев.

«В переговорах основным и обнадёживающим для нас фактором было поэтапное возвращение оккупированных территорий Азербайджану», — заявил президент Азербайждана Ильхам Алиев, выступая в Баку с обращением к нации. «Мы дали согласие, чтобы земли были возвращены поэтапно мирным путём. На первом этапе вернули бы пять районов, на втором ещё два района, а потом азербайджанцы вернутся в Нагорный Карабах, в Шушу, после этого азербайджанский и армянский народы жили бы вместе, как когда-то жили», — цитирует заявление Алиева информационный портал Haqqin.az.



Президент Азербайджана также подчеркнул, что это была «справедливая позиция», которая соответствует всем нормам международного права. «Мы желали этого и имели на это право. Но что мы увидели? Увидели, что хотят сломать волю. Увидели, что против нас открывают новую войну, угрожают нам новой войной», — заявил Алиев. Он также отметил, что пытался урегулировать этот вопрос мирным путём и неоднократно обращался к сопредседателям Минской группы, другим международным организациям и представителям Евросоюза, чтобы они повлияли на Армению, ввели санкции и оказали давление на Ереван, однако все его обращения остались без ответа, сообщает Haqqin.az.



«Я хотел, чтобы этот вопрос решился мирным путём. Не услышали. Считали, что азербайджанский народ и я — президент Азербайджана смиримся с этой ситуацией? Считали, что наш священный город Шуша останется под пятой армян и я с этим смирюсь? Разве мы должны вести переговоры с армянскими палачами, которые нанесли удар по истории азербайджанского народа? Азербайджанский народ был оскорблён, глава сепаратистского режима провёл в Шуше «инаугурацию». Посмотрим, где он теперь проведёт церемонию инаугурации. Он проведёт траурное мероприятие», — заявил Алиев.



Президент Азербайджана также обвинил Армению в создании «незаконных поселений» на чужих территориях, говорится в статье. «Что означает прокладка новой дороги из Армении в Джебраил? Это означало, что там будет проводиться незаконное заселение. Они привозят из Ливана и других мест армян и поселяют их в нашем древнем городе Шуша. Они показывают их по телевизору, нарушают международные конвенции», — подчеркнул Алиев.



Такими действиями представители Армении «растоптали Женевскую конвенцию», однако никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало, заявил Алиев. Он рассказал, что дал поручение всем иностранным дипломатическим органам Азербайджана поднять эту проблему на рассмотрение в ООН, ОБСЕ, Евросоюзе и других организациях, чтобы можно было оспорить «незаконный характер» действий армянской стороны.



Однако эти призывы остались без ответа, подчеркнул президент: «Незаконное поселение является преступлением. Была ли реакция на это? Выступила ли Минская группа с каким-нибудь заявлением? Не выступила. А Евросоюз? Не выступил. Сказали, что это их не интересует. Если их не интересовало это, то пусть и сегодня не интересует».



«Мы никогда не смиримся с этим. Что означает перенос парламента сепаратистской «Нагорно-карабахской республики» в Шушу? Очередная попытка оскорбить азербайджанский народ», — заявил Алиев, обращаясь к нации. Он также призвал не верить ложным заявлениям противников Азербайджана и пообещал вернуться в Нагорный Карабах: «Против Азербайджана распространяют клевету, некоторые страны, европейские страны обвиняют нас. Пусть посмотрят в зеркало. Нагорный Карабах наш, это наша земля, мы должны туда вернуться — и мы возвращаемся», — заключил президент.