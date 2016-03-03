Trend: Россия вступила в «газовую гонку» с Азербайджаном Россия всерьез обеспокоена активной реализацией проекта «Южный газовый коридор» и той конкуренцией, которую ей готов составить Азербайджан в сфере экспорта газа в Европу, пишет Trend. Теперь в Москве предпринимают «попытки воспользоваться азербайджанской идеей», что подтверждает важность этого проекта для Европы и дальновидность энергетической политики Баку, подчеркивается в статье. 3 марта 2016 Trend

Haqqin.az: «Понаехавшие» покидают Россию В России снижается тенденция к росту притока иностранных мигрантов. Как пишет азербайджанское издание haqqin.az, это происходит из-за ужесточившегося миграционного законодательства, повышения ежемесячного налога на оплату патента и высоких затрат на покупку патентов для работы в РФ и страховку. 15 декабря 2015 Haqqin.az

Haqqin.az: Азербайджан не станет «танцевать» с невоспитанным Порошенко Петр Порошенко неоднократно проявлял неучтивость по отношению к Азербайджану, который всегда был готов оказать посильную помощь украинскому народу, пишет Haqqin.az. В довершение всего он проигнорировал церемонию открытия Европейских игр в Баку в отличие от Владимира Путина, который лично на ней присутствовал. Из этого Азербайджану стоит сделать выводы, с кем ему стоит дружить, а с кем – нет, говорится в статье. 14 июня 2015 Haqqin.az

Политолог: Казахстан пытается защититься от «имперского маразма» России Членство Казахстана в Таможенном и Евразийском союзах не оправдывает себя, поскольку эти «имперские проекты России» не имеют ничего общего с экономикой, уверен политолог Айдос Сарым. По его мнению, президент Назарбаев решил «сыграть на опережение» и провести досрочные выборы, чтобы укрепить государственные институты и «не смотреть в рот Путину». Тогда Казахстан сам сможет преодолеть любой вызов, подчеркнул эксперт в интервью Haqqin.az. 24 апреля 2015 Haqqin.az

Haqqin.az: Аморальность - новая мораль Европы Эстонская выставка с «веселым холокостом» так же, как и карикатуры в Charlie Hebdo, отчетливо показывают, что аморальность стала новой моралью Европы, пишет Haqqin.az. Идеи мультикультурализма, отмечает азербайджанское издание, потерпели полный крах и решить эту проблему без ущерба для демократии у Старого Света уже вряд ли получится. 11 февраля 2015 Haqqin.az

Trend: Армяне мечтают отомстить, но боятся Москвы Многие в Армении видят в трагедии в Гюмри повод поквитаться с Россией за унижение, по их мнению, нанесенное во время суда над армянином, убившим 18 человек в ДТП в Подмосковье. Тогда виновника судили в женском халате, пишет Trend. Теперь граждане требуют выдачи солдата-убийцы Пермякова. При этом немало и тех, кто говорит о российско-армянском братстве, как уверен азербайджанский ресурс, из страха перед Москвой. 20 января 2015 Trend

Haqqin.az: Россия потеряла Украину после Крыма, а не Майдана После победы Майдана надо было всего лишь подождать, и очередная революция вновь завершилась бы приходом к власти пророссийских сил, пишет азербайджанское издание Haqqin.az. Однако необдуманное присоединение Крыма стало тем шагом, из-за которого возврат к прошлому стал невозможен, уверен автор. 19 января 2015 Haqqin.az

Спецслужбы обезвредили угонщика самолета «Харьков - Стамбул» Неизвестный, захвативший самолет, следующий рейсом «Харьков - Стамбул», обезврежен. Как сообщает издание Trend, гражданин Украины требовал, чтобы захваченное воздушное судно было направлено в Сочи. 7 февраля 2014 Trend

Trend: Исламисты не осмелились устроить теракт в Москве или Сочи Теракт в Волгограде – городе боевой славы времен Великой Отечественной войны – это вызов лично президенту Путину, считает автор издания Trend. Возможно, исламисты хотели целиться еще выше и ударить по Москве или Сочи, но их отпугнули предпринятые там меры безопасности. 30 декабря 2013 Trend

ABC.az: Пусть Кремль опять решит проблемы США Обама не идет на компромисс с республиканцами по проблеме госдолга, что пугает весь мир. Но он вел себя так же твердолобо и месяц назад, когда собирался бомбить Сирию. Тогда российский президент Путин спас мир от очередной региональной войны. Может быть, предполагает портал ABC.az, ему стоит и в этот раз вмешаться и спасти Америку? 11 октября 2013 ABC.az