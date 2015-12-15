Haqqin.az: «Понаехавшие» покидают Россию В России снижается тенденция к росту притока иностранных мигрантов. Как пишет азербайджанское издание haqqin.az, это происходит из-за ужесточившегося миграционного законодательства, повышения ежемесячного налога на оплату патента и высоких затрат на покупку патентов для работы в РФ и страховку. 15 декабря 2015 Haqqin.az

Haqqin.az: Азербайджан не станет «танцевать» с невоспитанным Порошенко Петр Порошенко неоднократно проявлял неучтивость по отношению к Азербайджану, который всегда был готов оказать посильную помощь украинскому народу, пишет Haqqin.az. В довершение всего он проигнорировал церемонию открытия Европейских игр в Баку в отличие от Владимира Путина, который лично на ней присутствовал. Из этого Азербайджану стоит сделать выводы, с кем ему стоит дружить, а с кем – нет, говорится в статье. 14 июня 2015 Haqqin.az

Политолог: Казахстан пытается защититься от «имперского маразма» России Членство Казахстана в Таможенном и Евразийском союзах не оправдывает себя, поскольку эти «имперские проекты России» не имеют ничего общего с экономикой, уверен политолог Айдос Сарым. По его мнению, президент Назарбаев решил «сыграть на опережение» и провести досрочные выборы, чтобы укрепить государственные институты и «не смотреть в рот Путину». Тогда Казахстан сам сможет преодолеть любой вызов, подчеркнул эксперт в интервью Haqqin.az. 24 апреля 2015 Haqqin.az

Haqqin.az: Аморальность - новая мораль Европы Эстонская выставка с «веселым холокостом» так же, как и карикатуры в Charlie Hebdo, отчетливо показывают, что аморальность стала новой моралью Европы, пишет Haqqin.az. Идеи мультикультурализма, отмечает азербайджанское издание, потерпели полный крах и решить эту проблему без ущерба для демократии у Старого Света уже вряд ли получится. 11 февраля 2015 Haqqin.az