Trend: Россия вступила в «газовую гонку» с Азербайджаном Россия всерьез обеспокоена активной реализацией проекта «Южный газовый коридор» и той конкуренцией, которую ей готов составить Азербайджан в сфере экспорта газа в Европу, пишет Trend. Теперь в Москве предпринимают «попытки воспользоваться азербайджанской идеей», что подтверждает важность этого проекта для Европы и дальновидность энергетической политики Баку, подчеркивается в статье. 3 марта 2016 Trend

Trend: Армяне мечтают отомстить, но боятся Москвы Многие в Армении видят в трагедии в Гюмри повод поквитаться с Россией за унижение, по их мнению, нанесенное во время суда над армянином, убившим 18 человек в ДТП в Подмосковье. Тогда виновника судили в женском халате, пишет Trend. Теперь граждане требуют выдачи солдата-убийцы Пермякова. При этом немало и тех, кто говорит о российско-армянском братстве, как уверен азербайджанский ресурс, из страха перед Москвой. 20 января 2015 Trend

Спецслужбы обезвредили угонщика самолета «Харьков - Стамбул» Неизвестный, захвативший самолет, следующий рейсом «Харьков - Стамбул», обезврежен. Как сообщает издание Trend, гражданин Украины требовал, чтобы захваченное воздушное судно было направлено в Сочи. 7 февраля 2014 Trend

Trend: Исламисты не осмелились устроить теракт в Москве или Сочи Теракт в Волгограде – городе боевой славы времен Великой Отечественной войны – это вызов лично президенту Путину, считает автор издания Trend. Возможно, исламисты хотели целиться еще выше и ударить по Москве или Сочи, но их отпугнули предпринятые там меры безопасности. 30 декабря 2013 Trend

МВД Грузии потребовало от России прекратить демаркационные работы Грузинское МВД осудило демаркационные работы на границе с отделившимися от нее Южной Осетией и Абхазией и потребовало, чтобы Россия приостановила возведение и монтаж заграждений. 23 сентября 2013 Trend