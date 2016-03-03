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Trend: Россия вступила в «газовую гонку» с Азербайджаном
Россия всерьез обеспокоена активной реализацией проекта «Южный газовый коридор» и той конкуренцией, которую ей готов составить Азербайджан в сфере экспорта газа в Европу, пишет Trend. Теперь в Москве предпринимают «попытки воспользоваться азербайджанской идеей», что подтверждает важность этого проекта для Европы и дальновидность энергетической политики Баку, подчеркивается в статье.
Trend: Армяне мечтают отомстить, но боятся Москвы
Многие в Армении видят в трагедии в Гюмри повод поквитаться с Россией за унижение, по их мнению, нанесенное во время суда над армянином, убившим 18 человек в ДТП в Подмосковье. Тогда виновника судили в женском халате, пишет Trend. Теперь граждане требуют выдачи солдата-убийцы Пермякова. При этом немало и тех, кто говорит о российско-армянском братстве, как уверен азербайджанский ресурс, из страха перед Москвой.
Спецслужбы обезвредили угонщика самолета «Харьков - Стамбул»
Неизвестный, захвативший самолет, следующий рейсом «Харьков - Стамбул», обезврежен. Как сообщает издание Trend, гражданин Украины требовал, чтобы захваченное воздушное судно было направлено в Сочи.
Trend: Исламисты не осмелились устроить теракт в Москве или Сочи
Теракт в Волгограде – городе боевой славы времен Великой Отечественной войны – это вызов лично президенту Путину, считает автор издания Trend. Возможно, исламисты хотели целиться еще выше и ударить по Москве или Сочи, но их отпугнули предпринятые там меры безопасности.
МВД Грузии потребовало от России прекратить демаркационные работы
Грузинское МВД осудило демаркационные работы на границе с отделившимися от нее Южной Осетией и Абхазией и потребовало, чтобы Россия приостановила возведение и монтаж заграждений.
Россия отказалась от использования Габалинской РЛС
Россия отказалась продлевать аренду радиолокационной станции вблизи города Габала на северо-востоке Азербайджана. Как считают эксперты, у Москвы есть более совершенные системы, сообщает Trend.