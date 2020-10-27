TF1: от надежды к разочарованию — ставка США на добычу сланцевой нефти и газа себя не оправдала

В последние годы США сделали крупную ставку на развитие индустрии добычи сланцевой нефти и газа, передаёт TF1. Однако новый прорыв в добыче чёрного золота стал разочарованием, констатирует телеканал. Ажиотажное строительство буровых установок привело к тому, что предложение во много раз превысило спрос на сланцевые энергоресурсы, вызвав масштабный кризис в отрасли. Кроме того, многочисленные аварии на газопроводах наносят серьёзный вред окружающей среде, подчёркивается в репортаже.

Вот современное, гораздо менее известное лицо Лос-Анджелеса. Сотни нефтяных буровых установок разместились среди пальм, в жилых районах, превратив столицу Калифорнии в крупнейший городской нефтеносный район страны.

США и нефть — это масштабная история. Сам Дональд Трамп определил политику развития индустрии ископаемых энергоресурсов. В последние годы страна поставила всё на сланцевую нефть и газ, добываемые с помощью знаменитой техники гидравлического разрыва пласта. Однако новый прорыв в добыче чёрного золота, как вы увидите, позже обернулся разочарованием. Репортаж Амандин Аталая и Адриена Понсара.

После десятилетия изобилия на головы тысяч жителей Пенсильвании как будто вылили ушат холодной воды. Семь лет назад эта семья согласилась разместить на своём участке три буровые установки для добычи сланцевого газа. Она официантка, он рабочий. Они выступают в защиту ископаемых источников энергии и голосуют за Трампа.

ДОННА УОЛДЕРБЕРГЕР, владелица земли с буровой установкой для добычи сланцевого газа: Это было для нас крайне волнительно.

Вначале они заработали целое состояние — 500 тысяч евро за первый год, 800 тысяч за второй. Затем рынок обрушился. В прошлом году их убытки составили 40 тысяч евро.

ДОННА УОЛДЕРБЕРГЕР: Предложений слишком много, а спроса недостаточно. Цены не перестают падать. Мужу пришлось снова выйти на работу, мы не можем больше полагаться на доходы от газа.

Работы на участке у Донны длились шесть недель. Они включали в себя вывод воды и закладку химических веществ под высоким давлением для разрыва горной породы и добычи газа.

ДОННА УОЛДЕРБЕРГЕР: Вот здесь все срубленные деревья.

Пенсильвания заполонила рынок добычи газа. В ажиотаже было построено 12 тысяч буровых установок — слишком много в сравнении со спросом. В итоге сотни из них сегодня заброшены, как эта. Местный чиновник, поддерживающий Трампа, обеспокоен, ведь в его округе 72 процента избирателей голосовали за действующего президента.

МАЙК БЕЛДИНГ, чиновник округа Грин, штат Пенсильвания: Вся наша экономика на 100 процентов зависит от сланцевого газа. Это и владельцы ресторанов, и автоперевозчики, и ремонтные предприятия. Без него всё умрёт, здесь только этим и занимаются.

В Пенсильвании, важнейшем для президентских выборов штате, более 500 тысяч рабочих мест связаны со сланцевой промышленностью. Послушаем, что говорят Дональд Трамп и Джо Байден — кандидат от демократов и защитник окружающей среды.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Джо Байден запретит гидроразрыв пласта.

ДЖО БАЙДЕН, кандидат на пост президента США: Я не стану запрещать гидроразрыв пласта. Повторяю: я не стану запрещать гидроразрыв пласта.

Серьёзная нестыковка в речах «зелёного» Джо Байдена: он знает, что у него нет шансов завоевать Пенсильванию, критикуя добычу сланцевого газа, поэтому умолкает.

Тем временем, последствия для окружающей среды ужасны. Аварий множество. Карен и её соседка Барбара, живущие на этом холме в Питсбурге, вспоминают 2018 год: трубопровод, по которому шёл газ, взорвался, вызвав гигантский пожар.

КАРЕН ГДУЛА, очевидец взрыва газопровода: На земле ощущалась сильнейшая вибрация, дом загорелся, и семья с трудом смогла из него выбраться живой. Сейчас мы живём в постоянной тревоге.

Однако новые газопроводы продолжают строиться. Этот индустриальный штат ещё не сказал своего последнего слова. Недавно он нашёл решение, которое позволит использовать весь газ, который предприятия не в состоянии продать. Этот гигантский завод вскоре начнёт производить пластик, благодаря технологии гидроразрыва пласта. И многие избиратели-демократы приветствуют это решение.

МУЖЧИНА НА УЛИЦЕ: Конечно, мы хотим, чтобы у людей была работа, чтобы у нас была сильная экономика.

В то время как существенная часть мира уходит от использования пластика, Пенсильвания решает, что в нём её будущее.

В заключение — картина, демонстрирующая, насколько глобальное потепление здесь стало реальностью. Этот холм неподалёку от Лос-Анджелеса полностью выгорел в прошлом месяце. В этом году в Калифорнии сгорело полтора миллиона гектаров леса. Представьте, что целый Парижский регион был стёрт с лица земли. Не менее девяти тысяч новых строений было уничтожено. Экономическая цена глобального потепления становится непомерно высокой. Возможно, это подтолкнёт политиков к действиям.

Дата выхода в эфир 25 октября 2020 года.