New York Times: американцы готовятся вынести вердикт правлению Трампа

Избиратели по обе стороны растущей политической пропасти в США в понедельник подготовились к тому, чтобы вынести вердикт четырём бурным годам пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме и, в частности, его действиям в ответ на пандемию коронавируса, которая за последние восемь месяцев перевернула жизнь американцев, пишет The New York Times.



Пока Трамп и Джо Байден мчались в неистовом финальном рывке по неопределившимся штатам, пытаясь склонить электорат на свою сторону, страна продолжала сталкиваться с неотложными проблемами: с неконтролируемым кризисом в сфере общественного здравоохранения, с подорванной экономикой, с глубокими идеологическими разногласиями, а также с неуверенностью избирателей в том, что результат нынешнего голосования не будет оспорен.



Несмотря на пандемию, американцы уже продемонстрировали необычную решимость и сделали всё, чтобы в этом году их голоса были услышаны.



Почти 100 млн человек проголосовали ещё до наступления дня выборов, что побило все рекорды. Ради этого избиратели выстаивали длинные очереди на участки досрочного голосования или отправляли бюллетени по почте.



Большая часть страны чувствует себя на взводе так, будто наконец-то наступили «самые важные выборы в их жизни», которые так часто предсказывали.



В преддверии намеченного на вторник голосования компании в городах от Денвера до Детройта и Вашингтона заколачивали окна деревянными щитами, готовясь к возможным гражданским беспорядкам. Некоторые губернаторы даже привели Национальную гвардию в состояние готовности.



Кроме того, нынешние выборы омрачает неконтролируемое распространение COVID-19. Так, опубликованный в понедельник доклад Деборы Брикс, координатора целевой группы Белого дома по борьбе с коронавирусом, пошёл вразрез с заявлениями американского лидера, неоднократно говорившего в ходе предвыборной гонки о том, что США находятся на пути победы над вирусом.



В документе, в частности, говорится о том, что в США, как ожидается, и дальше будут регистрироваться дни, когда число заболевших будет превышать 100 тыс. человек в сутки, пишет The New York Times.