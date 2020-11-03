Euronews: русский медведь выбрал Байдена — а мнения тигров разделились

14:16 СМИ: Гиггз отрицает обвинения в нападении на свою девушку Главный тренер сборной Уэльса по футболу Райан Гиггз отрицает нападение на свою девушку, Кейт Гревилл.

14:12 Медучреждения Новосибирской области могут приостановить оказание первичной помощи Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что медицинские учреждения региона прекратят оказывать плановую медицинскую помощь, если они не имеют такой возможности.

14:10 На Восточном побережье США открылись избирательные участки Избирательные участки открылись на Восточном побережье США, в частности в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.

14:09 В Госдуме назвали чудовищным преступлением атаку в Вене Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов высказал мнение, что террористы не случайно выбрали целью своих атак именно Вену.

14:07 В Подмосковье рассказали о самых популярных именах для новорождённых В Московской области губернатор Андрей Воробьёв обсудил с начальником Главного управления ЗАГС Подмосковья Еленой Филатовой статистику рождаемости в регионе и выяснил, какие имена дают детям чаще всего.

14:06 В Удмуртии рассказали о ситуации с заболевшими коронавирусом В Удмуртии, по данным регионального оперштаба, за минувшие сутки лабораторно подтверждено ещё 137 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

14:05 В РСТ прокомментировали статистику заболевших коронавирусом в Турции Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала данные по заболеванию российских туристов коронавирусом в Турции.

14:05 В Крыму не планируют продлевать школьные каникулы В пресс-службе Минобразования Крыма отметили, что продление школьных каникул в республике не планируется.

14:05 В Роспотребнадзоре дали прогноз по пику заболеваемости коронавирусом Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

14:01 Стартовал приём заявок на конференцию Академии РФС «Селекция в современном футболе» Академия Российского футбольного союза (РФС) начала приём заявок на конференцию «Селекция в современном футболе», на которой выступят специалисты в данной области из разных стран и клубов мира.

14:01 Адвокат Трампа заявил о «массовой цензуре» в пользу Демократической партии США Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани дал интервью программе Going Underground на телеканале RT.

14:01 Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной Российское посольство в Австрии находится под усиленной охраной после теракта в Вене, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

13:55 За сутки в Польше выявили более 19 тысяч случаев коронавируса За прошедшие сутки в Польше зафиксировали более 19 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

13:53 Посол заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене Россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

13:44 Стала известна бригада судей матча ЛЕ ЦСКА — «Фейеноорд» Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между голландским «Фейеноордом» и московским ЦСКА обслужит израильская бригада арбитров.

13:41 В подмосковном проекте «Бизнес-школьник» приняли участие свыше 1400 детей Более 1400 учащихся из Подмосковья в возрасте 14—17 лет приняли участие в «Открытых уроках» и «Деловой игре» в рамках проекта «Бизнес-школьник».

13:39 Новак оценил ситуацию в мировой экономике Глава российского Минэнерго Александр Новак на открытии седьмого заседания энергодиалога Россия — ОПЕК оценил ситуацию в мировой экономике.

13:39 В МВД Белоруссии рассказали о задержаниях на акциях в Минске 2 ноября Во время несанкционированных акций в Минске 2 ноября сотрудники правоохранительных органов задержали 25 человек.

13:39 Президент Аргентины рассказал о планах по поставкам российской вакцины «Спутник V» Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что в декабре-январе страна может получить 25 млн доз российской вакцины «Спутник V» от COVID-19.

13:38 Эксперты проанализировали спрос на домашних животных в России Сервис экспресс-доставки «Самокат» совместно с площадкой объявлений «Юла» проанализировал спрос на домашних животных.

13:37 Вирусолог оценил возможность связи между группой крови и тяжестью протекания COVID-19 Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов прокомментировал возможную связь между группой крови пациентов и тяжестью течения коронавируса.

13:25 В Минздраве России назвали главные проблемы в борьбе с коронавирусом Дефицит кадров и загруженность больниц являются главными проблемами в борьбе с коронавирусом в России. Об этом рассказала директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

13:22 Широков считает, что при Семаке в «Зените» наблюдается стагнация Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о текущем положении петербургской команды, а также высказался о главном тренере команды Сергее Семаке.

13:17 В Москве сообщили о штрафах приехавшим туристам из-за данных о COVID В Управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили, что продолжают осуществлять контроль за внесением гражданами, вернувшимися из зарубежных стран, результатов тестов на COVID-19 на Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

13:13 Один россиянин погиб при крушении катера в Анталье Один россиянин погиб в результате опрокидывания катера у берегов турецкой Аланьи в провинции Анталья.

13:10 СМИ: «Манчестер Сити» предложит контракт Месси зимой «Манчестер Сити» готовится предложить контракт аргентинскому нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

13:07 Курц заявил об исламистском характере теракта в Вене Информация об исламистском характере теракта в Вене подтвердилась, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

12:58 «Роскосмос» сообщил об утверждении экипажей МКС-65 Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

12:55 Семак заявил, что Дзюба может сыграть в матче ЛЧ с «Лацио» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Лацио» рассказал о состоянии своих игроков.

12:51 В Приморье оценили темпы расселения из аварийного и ветхого жилья Аварийное и ветхое жильё общей площадью почти 11 тыс. кв. м до конца года покинут 590 жителей Приморского края.

12:49 В Томске на базе частной клиники откроется госпиталь для пациентов с COVID-19 Респираторный госпиталь будет в скором времени открыт на базе частной клиники в Томске, в районе Северный Парк. Для пациентов с коронавирусом там будет доступно до 90 коек.

12:49 Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой ОРВИ Во Владивостоке появится обсерватор для студентов с лёгкой формой респираторных заболеваний, которые столкнулись с проблемами при заселении в общежития.

12:48 В Тюменской области в рамках национального проекта построено шесть ФАПов В Нижнетавдинском районе в начале ноября в рамках национального проекта «Здравоохранение» открылся шестой smart-ФАП (фельдшерско-акушерский пункт).

12:47 В Москве в мобильных пунктах привились свыше 400 тысяч человек Мобильные пункты вакцинации против гриппа завершили свою работу в Москве. С 1 сентября по 31 октября прививку в них сделали свыше 400 тыс. человек.

12:44 В Москве выделят 10 млрд рублей на массовую вакцинацию от COVID-19 Власти Москвы потратят на массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 10 млрд рублей в 2021 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

12:44 Мишин рассказал о своих взаимоотношениях с Плющенко Известный российский тренер Алексей Мишин высказался об отношениях со своим бывшим подопечным, двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

12:43 В МВД Австрии рассказали подробности об устроившем стрельбу в Вене Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер рассказал подробности о личности злоумышленника, устроившего стрельбу в Вене.

12:36 Кормье рассказал, как пошутил над Нурмагомедовым после завершения карьеры Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Дэниел Кормье рассказал, как подшутил над обладателем титула в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым после слов президента организации Даны Уайта о том, что россиянин может передумать завершать карьеру.

12:29 Шойгу рассказал о борющихся с COVID-19 военных медиках Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о военных медиках, помогающих в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

12:29 Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 105 Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 105.

12:26 Семь раненных при стрельбе в Вене находятся в критическом состоянии Семь человек, получивших ранения при стрельбе в Вене, находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь.

12:23 В Анталье перевернулся катер с туристами Катер с туристами перевернулся в турецкой Анталье, передаёт Habertürk.

12:19 В Москве задержали занимавшуюся легализацией мигрантов преступную группу Сотрудники ФСБ, полиции и Росгвардии задержали восьмерых участников преступной группы в Москве, которые легализовали более 10 тыс. мигрантов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области.

12:15 Часть вакцины «Вектора» пустят в гражданский оборот до окончания испытаний Новосибирский центр «Вектор» планирует направить часть вакцины от коронавируса в гражданский оборот до завершения пострегистрационных испытаний.

12:13 Минспорт утвердил Плющенко тренером Косторной, но оставил также и Тутберидзе Министерство спорта России утвердило двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером действующей чемпионки Европы Алёны Косторной, но при этом оставило её тренером и Этери Тутберидзе.

12:11 Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях СВР и ЦРУ Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях российской спецслужбы с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США.

12:05 Минздрав Украины заявил о критической ситуации с коронавирусом Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране превращается в катастрофическую.

12:04 В Австрии объявили трёхдневный траур из-за теракта в Вене Правительство Австрии приняло решение объявить в стране трёхдневный траур в связи с терактом в Вене, сообщает Kurier.

12:01 Широков заявил, что пытался связаться с избитым судьёй на следующий день после инцидента Бывший полузащитник сборной России Роман Широков рассказал о ходе дела, связанного с избиением судьи Никиты Данченкова, которое произошло в матче любительских команд.