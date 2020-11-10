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Ставридис: Путин и Эрдоган вряд ли увидят со стороны Байдена такое же дружелюбие, как со стороны Трампа

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Как ни странно, но по многим аспектам внешняя политика Соединённых Штатов при Джо Байдене сохранит ту же траекторию движения, что и при Дональде Трампе, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Между тем два лидера, которые имели «привилегированный доступ» к Трампу и поддерживали с ним тёплые отношения, — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — вряд ли увидят такую же степень дружелюбия со стороны избранного президента США.
Ставридис: Путин и Эрдоган вряд ли увидят со стороны Байдена такое же дружелюбие, как со стороны Трампа
Reuters

Хотя предвыборная кампания 2020 года в США по понятным причинам была сосредоточена на внутренних вопросах, но поскольку Байден в своё время был председателем сенатского комитета по международным отношениям, то укрепление геополитического превосходства Америки будет одной из его главных задач, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.

По его словам, избранный президент США приведёт в руководство страны команду опытных советников по иностранным делам и по политике в сфере безопасности, многие из которых — ветераны администрации Обамы.

Реальной силой внешнеполитической команды Байдена, вероятно, будет стабильность, полагает автор. Ведь у Дональда Трампа за четыре года у власти было четыре советника по национальной безопасности. Ставридис уверен в том, что члены команды Байдена будут подолгу занимать свои посты.

«Когда мы начинаем размышлять о подходе Джо Байдена к миру, стоит изучить сходства и различия с уходящей администрацией Трампа. Это может показаться неожиданностью, но многие аспекты внешней политики, а также политики в сфере безопасности, вероятно, сохранят нынешнюю траекторию, хотя и будут реализовываться в другом стиле и с большим изяществом», — отмечает автор.

Байден дал понять, что он, например, намерен занять относительно жёсткую позицию в отношении Китая. Среди прочего, избранный президент собирается и дальше решать целый перечень проблем, существовавших в отношениях между Пекином и Вашингтоном ещё до COVID-19. Тут речь идёт и о территориальных претензиях КНР, и о строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море, и о дисбалансе в сфере торговли и пошлин, и о краже интеллектуальной собственности, и о завуалированных конфликтах в сфере кибербезопасности.

США при Байдене также продолжат оказывать давление на различные террористические группировки, в том числе на «Аль-Каиду»*, на так называемое «Исламское государство»** и «Аш-Шабаб» в Восточной Африке.

Кроме того, сохранится экономическое и дипломатическое давление на «коррумпированный режим» Николаса Мадуро в Венесуэле. Также, скорее всего, никто не станет отказываться от идеи о возвращении войск с «вечных войн», хотя осуществляться это будет более взвешенными темпами, исходя из условий на местах.

Но различия между политикой Трампа и Байдена будут гораздо более выраженными, чем сходства. Во главе списка, по словам Ставридиса, будет немедленное и резонное возвращение к Парижскому соглашению по климату, с помощью которого США вернут себе лидирующую роль в международных усилиях по охране окружающей среды.

«Это более коллективное глобальное усилие в сфере климата будет сопровождаться в целом более высокой оценкой сотрудничества с другими международными организациями: со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и прочими структурами Организации Объединённых Наций, с региональными группами, такими как Организация американских государств и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, и с дорогому моему сердцу НАТО», — пишет Ставридис.

Команда Байдена также будет более склона вкладываться в заключение договоров и использовать их как инструменты, которые помогают формировать мир так, чтобы это отвечало целям США.

Во главе списка будет заключение нового соглашения об ограничении стратегических вооружений с Россией, которое придёт на смену истекающему договору СНВ-III, причём Москва уже дала понять, что готова пойти на этот шаг. Возможно, со временем подобные договорённости будут достигнуты и с Китаем.

Администрация Байдена также изучит возможность возвращения к договору о ядерных силах средней и меньшей дальности, из которого вышла администрация Трампа, к соглашению об открытом небе и, возможно, к иранской ядерной сделке. По словам Ставридиса, всё это будет сигналом, говорящим о возврате к классической дипломатии.

По конкретным странам, как отмечает автор, степень сходства и различия между политикой Трампа и Байдена будет варьироваться.

Северная Корея, возможно, будет наблюдать готовность Вашингтона рассмотреть креативные решения, например, ей разрешат держать некоторое количество ядерного оружия, но с ограничениями и инспекциями систем доставки, говорится в статье.

Два лидера, которые имели «привилегированный доступ» к Трампу и поддерживали с ним тёплые отношения, — Реджеп Тайип Эрдоган из Турции и Владимир Путин из России — вряд ли увидят такую же степень дружелюбия.

Что касается КНР, то стоит ожидать разработки автономной стратегии по Китаю, которая, вероятно, будут включать в себя метод кнута и пряника. Команда Байдена также будет активно настаивать на соблюдении Пекином прав человека и политических свобод в отношении Гонконга, Тайваня и уйгуров.

Традиционные союзники Вашингтона как в Тихоокеанском регионе, так и в Европе увидят в лице Пентагона и Госдепа готовых к сотрудничеству партнёров. Арабские государства, такие как Саудовская Аравия, найдут в лице США прагматичного союзника, который не только стремится создать коалицию для оказания давления на Иран, но и готов критиковать их по вопросу прав человека.

По отношению к Африке и Латинской Америке будет проявлено искреннее уважение и будут предприняты попытки найти взаимовыгодные решения для наших разногласий. И больше не будет никаких намёков, в стиле заявлений Трампа о странах — «грязных дырах».

«После четырёх лет разногласий и политики «Америка прежде всего», которая временами больше походила на политику «Америка в одиночку», поскольку администрация (Трампа. — ИноТВ) отказывалась от соглашений, выводила войска и отходила от традиционных методов ведения бизнеса, союзники и друзья будут настороже. Администрация Байдена, конечно, не удовлетворит их по всем вопросам. Но почти каждый из них будет рад переменам», — подытоживает свою статью для Bloomberg Джеймс Ставридис.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Bloomberg США Северная Америка
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