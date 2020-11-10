Ставридис: Путин и Эрдоган вряд ли увидят со стороны Байдена такое же дружелюбие, как со стороны Трампа

Как ни странно, но по многим аспектам внешняя политика Соединённых Штатов при Джо Байдене сохранит ту же траекторию движения, что и при Дональде Трампе, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Между тем два лидера, которые имели «привилегированный доступ» к Трампу и поддерживали с ним тёплые отношения, — Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин — вряд ли увидят такую же степень дружелюбия со стороны избранного президента США.

Хотя предвыборная кампания 2020 года в США по понятным причинам была сосредоточена на внутренних вопросах, но поскольку Байден в своё время был председателем сенатского комитета по международным отношениям, то укрепление геополитического превосходства Америки будет одной из его главных задач, пишет в своей статье для Bloomberg бывший главком Объединёнными силами НАТО в Европе адмирал в отставке Джеймс Ставридис.



По его словам, избранный президент США приведёт в руководство страны команду опытных советников по иностранным делам и по политике в сфере безопасности, многие из которых — ветераны администрации Обамы.



Реальной силой внешнеполитической команды Байдена, вероятно, будет стабильность, полагает автор. Ведь у Дональда Трампа за четыре года у власти было четыре советника по национальной безопасности. Ставридис уверен в том, что члены команды Байдена будут подолгу занимать свои посты.



«Когда мы начинаем размышлять о подходе Джо Байдена к миру, стоит изучить сходства и различия с уходящей администрацией Трампа. Это может показаться неожиданностью, но многие аспекты внешней политики, а также политики в сфере безопасности, вероятно, сохранят нынешнюю траекторию, хотя и будут реализовываться в другом стиле и с большим изяществом», — отмечает автор.



Байден дал понять, что он, например, намерен занять относительно жёсткую позицию в отношении Китая. Среди прочего, избранный президент собирается и дальше решать целый перечень проблем, существовавших в отношениях между Пекином и Вашингтоном ещё до COVID-19. Тут речь идёт и о территориальных претензиях КНР, и о строительстве искусственных островов в Южно-Китайском море, и о дисбалансе в сфере торговли и пошлин, и о краже интеллектуальной собственности, и о завуалированных конфликтах в сфере кибербезопасности.



США при Байдене также продолжат оказывать давление на различные террористические группировки, в том числе на «Аль-Каиду»*, на так называемое «Исламское государство»** и «Аш-Шабаб» в Восточной Африке.



Кроме того, сохранится экономическое и дипломатическое давление на «коррумпированный режим» Николаса Мадуро в Венесуэле. Также, скорее всего, никто не станет отказываться от идеи о возвращении войск с «вечных войн», хотя осуществляться это будет более взвешенными темпами, исходя из условий на местах.



Но различия между политикой Трампа и Байдена будут гораздо более выраженными, чем сходства. Во главе списка, по словам Ставридиса, будет немедленное и резонное возвращение к Парижскому соглашению по климату, с помощью которого США вернут себе лидирующую роль в международных усилиях по охране окружающей среды.



«Это более коллективное глобальное усилие в сфере климата будет сопровождаться в целом более высокой оценкой сотрудничества с другими международными организациями: со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и прочими структурами Организации Объединённых Наций, с региональными группами, такими как Организация американских государств и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, и с дорогому моему сердцу НАТО», — пишет Ставридис.



Команда Байдена также будет более склона вкладываться в заключение договоров и использовать их как инструменты, которые помогают формировать мир так, чтобы это отвечало целям США.



Во главе списка будет заключение нового соглашения об ограничении стратегических вооружений с Россией, которое придёт на смену истекающему договору СНВ-III, причём Москва уже дала понять, что готова пойти на этот шаг. Возможно, со временем подобные договорённости будут достигнуты и с Китаем.



Администрация Байдена также изучит возможность возвращения к договору о ядерных силах средней и меньшей дальности, из которого вышла администрация Трампа, к соглашению об открытом небе и, возможно, к иранской ядерной сделке. По словам Ставридиса, всё это будет сигналом, говорящим о возврате к классической дипломатии.



По конкретным странам, как отмечает автор, степень сходства и различия между политикой Трампа и Байдена будет варьироваться.



Северная Корея, возможно, будет наблюдать готовность Вашингтона рассмотреть креативные решения, например, ей разрешат держать некоторое количество ядерного оружия, но с ограничениями и инспекциями систем доставки, говорится в статье.



Два лидера, которые имели «привилегированный доступ» к Трампу и поддерживали с ним тёплые отношения, — Реджеп Тайип Эрдоган из Турции и Владимир Путин из России — вряд ли увидят такую же степень дружелюбия.



Что касается КНР, то стоит ожидать разработки автономной стратегии по Китаю, которая, вероятно, будут включать в себя метод кнута и пряника. Команда Байдена также будет активно настаивать на соблюдении Пекином прав человека и политических свобод в отношении Гонконга, Тайваня и уйгуров.



Традиционные союзники Вашингтона как в Тихоокеанском регионе, так и в Европе увидят в лице Пентагона и Госдепа готовых к сотрудничеству партнёров. Арабские государства, такие как Саудовская Аравия, найдут в лице США прагматичного союзника, который не только стремится создать коалицию для оказания давления на Иран, но и готов критиковать их по вопросу прав человека.



По отношению к Африке и Латинской Америке будет проявлено искреннее уважение и будут предприняты попытки найти взаимовыгодные решения для наших разногласий. И больше не будет никаких намёков, в стиле заявлений Трампа о странах — «грязных дырах».



«После четырёх лет разногласий и политики «Америка прежде всего», которая временами больше походила на политику «Америка в одиночку», поскольку администрация (Трампа. — ИноТВ) отказывалась от соглашений, выводила войска и отходила от традиционных методов ведения бизнеса, союзники и друзья будут настороже. Администрация Байдена, конечно, не удовлетворит их по всем вопросам. Но почти каждый из них будет рад переменам», — подытоживает свою статью для Bloomberg Джеймс Ставридис.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.