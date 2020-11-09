NYTimes: молчание Путина по поводу победы Байдена предвещает годы напряжённости

В отличие от прошлых выборов президента США, когда Кремль сразу поздравил Дональда Трампа с победой, в этот раз Владимир Путин хранит молчание по поводу победы Джо Байдена. Как предполагает The New York Times, это первый признак того, что в России готовятся к «глубоко враждебным отношениям» с новым президентом США.
Президент России Владимир Путин хранит молчание по поводу победы Джо Байдена на президентских выборах в США, что предвещает напряжённые годы, пишет The New York Times.
Как отмечает издание, на утро после того, как Джо Байден стал избранным президентом США, Кремль опубликовал поздравительное послание от Владимира Путина. Однако адресовано оно было директору одного из московских театров, которого поздравляли с 60-летием.
В отличие от своих западноевропейских коллег, которые ещё в субботу оперативно отправили свои поздравления, Путин не сделал никакого заявления по поводу избранного президента США, даже когда в воскресенье в Москве уже наступила ночь.
Четыре года назад Кремль, напоминает The New York Times, отправил послание президенту Трампу через несколько часов после того, как американские телеканалы объявили победителя президентской гонки.
Первые признаки указывают на то, что Владимир Путин готовится к «глубоко враждебным отношениям» со следующим американским президентом.
Хотя Трамп так и не оправдал надежд России на сближение Вашингтона и Москвы, но его внешняя политика, базировавшаяся на принципе «Америка прежде всего», отвечала стремлениям Кремля ослабить западный альянс и расширить влияние России во всём мире.
С Байденом противоположная ситуация: у Путина уже есть много оснований опасаться избранного президента США.
Будущий глава Белого дома видит в России одну из самых больших угроз безопасности Америки. Он обещает восстановить испорченные отношения с европейскими союзниками. Кроме того, в бытность свою вице-президентом Байден активно работал над поддержкой прозападных политиков на Украине — «в стране, находящейся в состоянии войны с Россией», говорится в статье.
Российский правящий класс считает 77-летнего Байдена предпочтительным кандидатом американского «глубинного государства» — огромной сети шпионов и дипломатов, которая, по утверждениям Кремля, осуществляла подрывную деятельность в отношении Трампа и его попыток улучшить связи с Москвой.
А Байден, в отличие от нынешнего главы Белого дома, кажется многим россиянам как раз той разновидностью американского политика, которого они больше всего ненавидят. В частности, они считают его человеком, который во имя демократических идеалов готов осуществлять вмешательства по всему миру и не будет соблюдать сферы влияния и вступать в непростые переговоры с Москвой.
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