Hill: Байден назвал «позором» отказ Трампа признать поражение на выборах

Джо Байден назвал «позором» отказ Дональда Трампа признать поражение на прошедших президентских выборах, пишет The Hill. Он также отметил, что подобное поведение негативно отразится на президентском наследии нынешнего американского лидера.

Избранный президент США Джо Байден назвал «позором» отказ президента Дональда Трампа признать поражение на выборах, пишет The Hill. Он также предупредил, что такое поведение плохо отразится на президентском наследии нынешнего главы Белого дома.

«Честно говоря, я просто думаю, что это позор, — сказал Байден, когда его попросили прокомментировать ситуацию с Трампом. — Тут один такой момент — как бы выразиться тактично, — по-моему, это не поможет наследию нынешнего президента».



Крупные новостные организации объявляли Байдена победителем президентской гонки в субботу после длившегося несколько дней подсчёта голосов, в результате которого кандидат от демократов выиграл в таких ключевых штатах, как Пенсильвания и Невада.

Несмотря на эту победу, Трамп отказался признавать своё поражение, бездоказательно аргументируя это тем, что причиной его проигрыша стали массовые фальсификации и нарушения. Он даже начал подавать судебные иски, оспаривая результаты голосования в нескольких штатах.



Представители Республиканской партии, за исключением некоторых её членов, также отказываются поздравлять Байдена с победой и намекают на то, что выборы ещё не окончены. Байден, комментируя это, заявил, что законодатели-республиканцы запуганы нынешним президентом.



«Я думаю, что вся Республиканская партия, за некоторыми заметными исключениями, слегка запугана действующим президентом», — подчеркнул он.



Тем не менее он отметил, что процесс передачи власти продолжится, несмотря на отказ Трампа признать своё поражение, пишет The Hill.