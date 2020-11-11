Le Monde: «нужно бороться не с популизмом, а с неравенством» — экономист призвала Францию извлечь уроки из американских выборов

Французские комментаторы в очередной раз ошиблись в своих прогнозах в отношении американских выборов, недооценив убедительность идей Трампа, констатирует на страницах Le Monde экономист Джулия Каже. На взгляд автора, проблема сегодняшних демократий не в стойкости популизма, а в усилении общественного неравенства. Если французские власти не осознают эту проблему, судьба Америки 2016 года ждёт в 2022 году и Францию, предупреждает эксперт.

«В очередной раз мы ошиблись во всём», — сетует на страницах Le Monde экономист Джулия Каже. Как отмечает автор, спустя четыре года после первой победы Дональда Трампа во Франции господствовало убеждение, что Соединённые Штаты не повторят одну и ту же ошибку дважды и пандемия «дальним ударом» отправит уходящего президента обратно в его дворцы и на поля для гольфа.

Хотя в итоге победу одержал Джо Байден, медлительность последних подсчётов говорит прежде всего о том, что Дональд Трамп сделал гораздо больше, чем просто устоял, констатирует эксперт. Вопреки поспешным утверждениям большинства французских комментаторов, существенная часть американского электората сочла «трампизм» убедительным. Эти утверждения, на взгляд Каже, были тем более удивительны, что опросы, ежедневно собираемые сайтом RealClearPolitics, демонстрировали гораздо более тонкую картину, доказывающую, что ни во Флориде, ни в Пенсильвании, ни в Мичигане ничего не изменилось. И действительно, хотя Байден и победил в этих штатах, «синей волны» так и не случилось, отмечает автор статьи.

По словам Каже, вместо того чтобы издеваться в репортажах над малообразованными избирателями Трампа, лучше было бы задаться вопросом, почему белые представители бедных слоёв населения отказались от Демократической партии. Если проанализировать карту результатов американских выборов, можно увидеть усиление разногласий в обществе: там, где Трамп победил в 2016 году, он доминирует с ещё большим отрывом сегодня, а там, где он проиграл, у Байдена больше голосов, чем было у Клинтон четыре года назад.

Действительно, на побережье обоих океанов избиратели голосовали в основном за демократов, а 75% обладателей докторской степени в 2016 году были сторонниками Клинтон, однако эти избиратели представляют лишь небольшую часть населения США, подчёркивает экономист. По её словам, с 1990-х или 2000-х годов Демократическая партия стала партией наиболее образованных классов, хотя начиная со времён Рузвельта и до 1980-х годов ей удавалось объединять всевозможных представителей бедных слоёв населения. В 2016 году Демократическая партия впервые показала лучший результат среди 10% избирателей с наиболее высокими доходами, чем Республиканская партия. «Сегодня это уже не партия обездоленных, а партия победителей глобализации», — отмечает Каже.

Как передаёт специалист, 2020 год не отступил от этого нового правила. Согласно экзитполам, проведённым консорциумом СМИ, среди домохозяйств с доходом свыше $200 тыс. в год 47% проголосовали за Джо Байдена и только 43% за Дональда Трампа. Демократическая партия стала не только партией самых образованных, но и партией самых состоятельных, делает вывод автор статьи.

При этом, по мнению Каже, не стоит удивляться тому, что Байден стал предметом мечтаний американцев с самыми скромными доходами. Хотя он и пообещал повысить минимальную заработную плату на федеральном уровне с $7,25 до $15 в час, после многолетнего забвения демократам потребуется делать намного больше для бедных слоёв населения, чтобы заставить их вернуться, считает экономист. Разве Джо Байден не обещал своим богатым донорам позаботиться о них в случае победы? Не он ли во время всех дебатов уклонялся от ответов на вопрос о налогообложении самых состоятельных граждан и заявлял об экологическом «курсе Байдена» вместо поддержки «Нового зелёного курса», чтобы не быть ассоциированным с социалистической фракцией своей партии, задаётся вопросом эксперт. По её убеждению, из-за отказа от чёткой политической идентичности Байдену оказалось гораздо труднее мобилизовать избирателей, чем ожидалось.

Слепота во французском прочтении американской избирательной карты перед выборами отражает слепоту Франции в отношении собственного надвигающегося голосования 2022 года, уверена Каже. Каждый говорит о неотвратимой дуэли во втором туре между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен, следствием которой станет победа партии действующего президента, «не желая видеть близость того, что кажется нам маловероятным, и здесь».

Хотя между Францией и США, разумеется, существуют различия, было бы ошибкой не замечать, что и во Франции «центристская» позиция слишком часто походит на защиту победителей глобализации, оставляя на обочине всё большую долю населения, замечает эксперт. По её словам, наиболее обездоленные французы в основном голосуют за Национальное объединение, и эта тенденция продолжает усиливаться. Кроме того, пандемия приводит к росту неравенства в обществе: ослаблению среднего класса и обнищанию самых уязвимых групп населения, не говоря уже о молодёжи, которая лишается доступа в университеты, а значит, и «своего будущего».

По убеждению автора, сегодня речь идёт не о стойкости популизма, а о «нарушении обещания демократии, способной сократить социальное и экономическое неравенство». «Давайте же извлечём уроки из американского кризиса. Потому что в противном случае завтра в центре событий по прискорбным причинам окажется Франция», — предупреждает Каже.