CNN: увольнение главы Пентагона Марка Эспера — это лишь начало 72 очень диких дней

Президент США Дональд Трамп уволил министра обороны Марка Эспера, причём объявил он об этом посредством твита, пишет CNN.



Случившееся не стало ужасной неожиданностью. Эспер был у Трампа в «списке провинившихся» уже нескольких месяцев — с тех пор как он выступил против использования вооружённых сил для подавления временами ожесточённых протестов, вспыхнувших в мае этого года в крупных американских городах после смерти Джорджа Флойда.



В самом увольнении главы Пентагона нет ничего примечательного. Конечно, при любой другой администрации сам факт того, что президент посредством твита объявил о снятии главы Пентагона с должности, вызвал бы большую шумиху. Но не в этом случае. Решение об увольнении Эспера было принято заранее, за несколько недель до выборов. И сам министр обороны был в курсе того, что близится этот день.



Однако на отстранение Эспера всё-таки стоит обратить пристальное внимание, поскольку это событие знаменует начало, возможно, «72 самых диких и необузданных дней в современной истории США».



И на это есть вот какая причина. Хотя Трамп до сих пор не признал своё поражение на выборах, однако в ближайшие дни и недели всё более очевидным будет становиться то, что он не одержит победу на выборах.



«Проглотить эту пилюлю будет очень тяжело», — отмечается в статье.



Так что поражение очень разозлит Трампа, сделает его мстительным и менее склонным к тому, чтобы хотя бы пытаться держать себя в рамках приемлемого поведения.



Если говорить о том, чего следует ожидать от Трампа до 20 января 2021 года, то можно сказать, что увольнение Эспера — это всего лишь вершина айсберга.



В преддверии выборов Трамп неоднократно выступал с нападкам на директора ФБР Кристофера Рэя за его неспособность эффективно расследовать предполагаемую коррупцию в бюро. В конце октября газета The Washington Post сообщила о том, что Трамп рассматривает возможность увольнения Рэя после выборов.



По данным того же издания, схожая участь может ожидать генерального прокурора Уильяма Барра, сторонника Трампа, который впал в немилость главы государства из-за задержек в расследовании потенциальных правонарушений в контрразведывательном расследовании ФБР во время выборов 2016 года.



А издание Axios также в конце октября сообщило, что Трамп может уволить главу ЦРУ Джину Хаспел.



Увольнение глав Пентагона, ЦРУ и ФБР и, возможно, Минюста США могло бы стать лишь началом массовой чистки тех, кого считают недостаточно лояльными Трампу.



Суть происходящего проста, отмечает издание.



«Ящик Пандоры открыт. Джинн выпущен из бутылки. Выберите любое клише, которое вам нравится, но все они сводятся к одному и тому же: по мере того как к Трампу приходит осознание того, что второго президентского срока у него не будет, он, будучи человеком, который всегда рассматривал свою должность как способ вознаграждать друзей и наказывать врагов, теперь будет иметь 10-недельный период, который в большинстве своём закончится для него без каких-либо последствий», — говорится в статье.



Дональд Трамп, когда он в хорошем настроении и его немного сдерживают советники, а также опасения по поводу своего политического будущего, — это пугающее явление.



«А разгневанный Трамп, обладающий большой властью и не испытывающий угрызений совести по поводу того, как он её использует? Это настоящий кошмар», — подытоживает CNN.