NBC: глава Пентагона готовится к уходу — устал быть «Йеспером»

Глава американского минобороны Марк Эспер подготовил заявление об отставке, сообщает NBC News. Как проинформировали корреспондентов канала в Пентагоне, Эспер уверен, что президент США Дональд Трамп не простит ему переименования военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации. Вместе с тем отказываться от шагов в этом направлении министр не намерен — он уже прослыл в Вашингтоне президентским подхалимом, и не хотел бы, чтобы его запомнили таким.

Министр обороны США Марк Эспер подготовил заявление об отставке, передаёт NBC News со ссылкой на анонимных чиновников Пентагона.

Как сообщает сайт американского телеканала, министры американского правительства во время «переходного периода» перед передачей президентской власти нередко подготавливают заявления об отставке без даты, дабы дать возможность новому главнокомандующему при необходимости их заменить; решение о том, принимать ли отставку, принимает президент, и это чаще всего происходит после того, как определяется исход выборов. Между тем, как рассказали корреспондентам NBC чиновники американского минобороны, Эспер подготовил своё заявление из-за того, что его уже давно называют одним из главных кандидатов на увольнение после выборов.

Таким образом, срок полномочий главы Пентагона, вероятно, подходит к концу, однако времени он даром не теряет: в настоящий момент Эспер активно помогает конгрессменам в составлении законопроекта, предусматривающего переименование военных баз, названных в честь лидеров Конфедерации — южных рабовладельческих штатов, воевавших против США в Гражданской войне, пишет сайт NBC. Как подчёркивает обозреватель канала, подобный шаг наверняка испортит его и без того непростые отношения с президентом Дональдом Трампом.

Ранее Эспер планировал дать подчиняющимся ему министрам армии, ВМС и ВВС прямое распоряжение о переименовании баз соответствующих видов войск, однако Трамп, который выступает решительно против подобных жестов, имеет полномочия отменить такой указ, поэтому теперь министр планирует добавить положения о переименовании в ежегодный закон о бюджетных ассигнованиях на оборону, дабы сразу же закрепить новые названия законодательно, поясняет журналист NBC.

По данным канала, Эспер уже давно конфликтует с Трампом — у них, в частности, возникали разногласия по поводу применения американских военнослужащих, проходящих действительную службу, для подавления разразившихся в США этим летом протестов. Как сообщили корреспондентам канала двое сотрудников Пентагона, глава министерства убеждён, что если он объявит о переименовании военных объектов, Трамп его уволит.

Вместе с тем, по словам двух других сотрудников ведомства, Эспер продолжает продвигать этот шаг не для того, чтобы таким образом добиться отставки, а потому что искренне считает данный вопрос важным. Кроме того, министра также заботит вопрос своего «наследия», в том числе и потому, что отдельные члены конгресса и администрации Белого дома дали ему прозвище «Йеспер» (от слова yes — «да») за то, что он, по их мнению, слишком ретиво исполняет указания Трампа и никогда ему не перечит. «Ему небезразлично то, какое наследие он после себя оставит, и он хотел бы запомниться не как «Йеспер», а как человек, которого отправили в отставку за то, что он дал отпор президенту», — рассказал один из чиновников.

Как напоминает NBC, Трамп неоднократно высказывался против переименования баз, носящих имена деятелей Конфедерации. В частности, в июне он написал в своём микроблоге в «Твиттере»: «Соединённые штаты Америки готовили на этой священной земле наших ГЕРОЕВ и победили в двух мировых войнах. По этой причине моя администрация не будет даже рассматривать вопрос о переименовании этих великолепных и легендарных военных объектов. Искажать историю нашей страны, Величайшей страны в мире, мы не позволим».

Нынешний вариант законопроекта о бюджетных ассигнованиях на оборону уже содержит внесённые обеими палатами конгресса положения, которые могут обязать Пентагон переименовать базы, однако документ ещё не был рассмотрен на совместном заседании обеих палат, поэтому каким образом будет происходить процесс переименования и когда он начнётся, пока не ясно. Однако если те критерии, которые сейчас готовят Эспер и другие высокопоставленные чиновники Пентагона, будут внесены в закон, это не только обеспечит переименование, но и гарантирует, что имена лидеров Конфедерации не будут увековечиваться в будущем, говорится в материале NBC.

Как отмечает обозреватель канала, в июле Эспер подписал директиву с указаниями о том, какие флаги разрешается поднимать над американскими военными объектами. Не став прямо запрещать использование флага Конфедерации, глава минобороны в директиве всё же исключил его из списка разрешённых знамён.