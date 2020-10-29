WT: атака дронов — технологический рывок вывел США в лидеры, но теперь стал головной болью Пентагона

Когда-то США первыми стали использовать беспилотники на поле боя. Но сегодня дроны стали дешевле и смертоноснее и получили широкое распространение как среди национальных армий, так и террористических групп. Проблема в том, что за ненадобностью Америка не тратилась на противодронную оборону и сейчас оперативно пытается выработать методы противодействия растущей угрозе вражеских беспилотников, пишет The Washington Times.

За последние два десятилетия армия США радикально изменила свои методы ведения боевых действий и стала первой страной, активно использующей беспилотники на поле боя, пишет The Washington Times. Однако теперь, когда противники Вашингтона успешно освоили такие методы, у Пентагона появилась новая задача — научиться эффективно защищаться от вражеских дронов.

Со временем беспилотные летательные аппараты стали дешевле, быстрее, смертоноснее и получили более широкое распространение как среди национальных вооружённых сил, так и среди террористических групп и наркокартелей. Поэтому американские военные стратеги спешат как можно быстрее разработать достойную систему обороны для «внезапно ставших уязвимыми войск, танков и кораблей».

Противодронные комплексы особенно важны в условиях, когда Китай и другие соперники США активно инвестируют в разработку автономных беспилотных групп, в которые могут входить десятки и даже сотни аппаратов и которые будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Такие технологии могут в корне изменить современное военное дело, поскольку они способны без особых затрат препятствовать действиям традиционных формирований, а также вести разведку и спасательные миссии быстрее и на больших площадях.

Противостояние таким «роям» дронов стало основной задачей высокоприоритетной инициативы Пентагона. По данным издания, уже в следующем месяце американские военные стратеги и эксперты подразделения, созданного для разработки методов противодействия беспилотникам, должны будут представить первые наброски плана. Как ожидается, среди решений специалисты могут выдвинуть как традиционные противовоздушные тактики и электронные атаки, призванные подрывать связь между дронами и управляющими центрами, так и более продвинутые идеи, вроде моделирования поведения беспилотников при помощи искусственного интеллекта.

Тем не менее, как подчёркивают аналитики, американская армия и её союзники не смогут решить проблему единственной стратегией, поэтому Пентагону и его партнёрам из частного сектора предстоит готовиться к длинному и трудному переходному периоду соперничества между разработчиками дронов и теми, кто создаёт способы противодействия им.

«Думаю, мы уже ввязались в гонку вооружений и какое-то время будем в ней существовать. По мере того как улучшаются противодронные системы, те, кто использует беспилотники, по крайней мере, злонамеренные субъекты, будут находить способы одержать верх над существующими технологиями», — комментирует вице-президент по вопросам воздушно-космических сил, обороны и безопасности в консалтинговой компании Frost & Sullivan Майкл Блэйдс. По его словам, сегодня всё решает скорость беспилотников. Многие противодронные системы ограничены в своей дальности обнаружения, поэтому к тому моменту, как аппарат заметят, он уже может подойти слишком близко и успеть выполнить поставленную задачу.

Действительно, как показали современные конфликты, с маленькими дронами трудно что-то сделать с помощью большей части противовоздушных методов. К примеру, во время боёв в Сирии и Ираке силы «Исламского государства»* нередко прибегали к беспилотникам, чем запутывали истребители, которые пытались сбить аппараты пушками и реактивными гранатомётами. В некоторых случаях военные даже применяли солидные системы, вроде зенитно-ракетного комплекса Patriot. Так, в 2018 году Израиль выпустил ракету из такой системы, чтобы сбить сирийский дрон. И хотя беспилотник был успешно уничтожен, как предупреждают специалисты, против целых «роев» беспилотников такая тактика была бы бесполезной. Кроме того, не стоит забывать, что таким образом военные могут потратить миллионы долларов, чтобы сбить летательный аппарат, стоимость которого достигает максимум нескольких тысяч долларов.

Как объясняют эксперты, многие армии долгое время не особо заботились об оборонном потенциале, который мог бы противодействовать новым технологиям, вроде беспилотников. Но в дальнейшем дроны будут играть ещё более важную роль в нападениях на технику и формирования. По словам научного сотрудника Королевского объединённого института оборонных исследований в Лондоне Джека Уотлинга, не сталкиваясь с подобными угрозами раньше, США и их союзники решили инвестировать в наиболее полезные вооружения на тот момент. Из-за этого сегодня складывается ситуация, когда американские войска находятся на уровне «Patriot или ничего».

The Washington Times подчёркивает, что большинство армий сегодня уже умеют справляться с большими беспилотниками. В прошлом году даже иранские войска со своими устаревшими вооружениями смогли сбить американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk длиной более 13 м. Так что, как подчёркивают эксперты, маленькие беспилотники, которые трудно обнаружить, представляют куда большую проблему для стратегов. И самая опасная технология здесь — «рой» дронов под управлением искусственного интеллекта, которые, подобно рою насекомых, будут связаны друг с другом и смогут самостоятельно принимать решения «по ходу дела». Именно такие разработки сейчас находятся в приоритете у Пекина.

Для военного руководства развитие подобного потенциала у стран-соперниц говорит о необходимости разработать гибкую систему методов противодействия, которая также сможет подстраиваться под ситуацию, добавляет издание. Как заявил генерал-майор Шон Гэйни, возглавляющий противодронную инициативу Пентагона, «угроза меняется». А учитывая всё более широкое распространение дронов и нехватку оборонного потенциала у США, проблему нужно решать в срочном порядке.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

