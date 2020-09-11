SCMP: загадочный космический аппарат Китая может оказаться беспилотником, подходящим для боя

Китай успешно завершил испытательный полёт своего «экспериментального космического аппарата многоразового использования». Хотя власти пока не раскрывают детали загадочного проекта, как утверждают источники South China Morning Post, речь идёт о беспилотном космическом самолёте мирного назначения, который также потенциально может уничтожать спутники и перехватывать баллистические ракеты.

Новый китайский «экспериментальный космический аппарат многоразового использования», который недавно завершил свой первый испытательный полёт, может оказаться космическим самолётом потенциально военного назначения, сообщает South China Morning Post. Такой самолёт может применяться для уничтожения вражеских спутников и баллистических ракет.

Пока подробности о новом аппарате неизвестны. В течение двух дней после запуска с ракеты-носителя CZ-2F он находился на земной орбите, а затем, в воскресенье 6 сентября, совершил успешную посадку. Государственное информационное агентство Xinhua уже заявило, что это «прорыв». При этом к материалам об испытании аппарата было прикреплено лишь фото ракеты-носителя на старте — как выглядит сам экспериментальный проект, неясно.

Однако, как обращает внимание издание, источник в китайских военных кругах отметил, что за иллюстрацией, чтобы понять, как примерно выглядит китайский аппарат, можно обратиться к американскому орбитальному самолёту Boeing X-37. Это беспилотный космический корабль многоразового использования, который тоже выводится на орбиту с ракетой-носителем. В мае этого года он начал свою шестую миссию.

Другой источник сказал South China Morning Post, что китайский экспериментальный аппарат может быть связан с проектом космического самолёта Shenlong, разработка которого ведётся в течение уже более двух десятилетий. Три года назад Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация как раз заявляла о том, что планирует провести первый запуск такого аппарата в 2020 году.

Ещё тогда китайские власти подчёркивали, что проект носит мирный характер и его главной целью является разработка более удобного и менее дорогостоящего космического транспорта. Но, как отмечает военный аналитик из Гонконга Сун Чжунпин, «мирные цели» могут включать в себя и починку и обнаружение спутников, а также отслеживание ситуации с безопасностью на орбите.

По слова издания, у подобного аппарата есть все характеристики, чтобы применяться и в военных целях, что на сегодня запрещено Договором о космосе 1967 года. С технической точки зрения, новый беспилотный космический самолёт должен будет развивать гиперзвуковую скорость и быстро менять орбиты, что вполне можно использовать для того, чтобы наносить удары по спутникам, космическим станциям, объектам на земле и даже баллистическим ракетам. При этом сам аппарат будет достаточно сложно обнаружить или перехватить.

Тем временем другой разработчик, Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация, трудится над созданием ещё одного аппарата многоразового использования, большого транспортного самолёта Tengyun с двухступенчатой системой вывода на орбиту.