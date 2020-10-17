NI: США бросят против новых российских танков искусственный интеллект
В Пентагоне разрабатывают программы распознавания боевой техники противника, основанные на искусственном интеллекте, но что произойдёт, если Россия или Китай построят новый секретный танк либо тяжёлую бронированную машину, а самые передовые американские базы данных не смогут её распознать? Как пишет The National Interest, если у США сейчас нет основанных на искусственном интеллекте компьютерных программ, позволяющих противостоять новым вызовам, специалисты, разрабатывающие требования к беспилотным летательным аппаратам и робототехнике сухопутных войск, уверены, что они появятся в недалеком будущем.
«Используя искусственный интеллект, беспилотная авиационная система из состава подразделения опознаёт вражеский танк, просит другие датчики подтвердить опознание, а затем докладывает информацию командиру взвода, предлагая ему разные варианты действий, чтобы он смог принять решение», — рассказал изданию полковник Сэм Эдвардс из Форт-Беннинга, руководящий управлением по разработке требований к робототехнике и интегрированному развитию возможностей.
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