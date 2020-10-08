Politico: Трамп заявил о необходимости вывести войска из Афганистана к Рождеству

Дональд Трамп написал в своём Twitter-аккаунте, что американские военные к Рождеству должны вернуться домой из Афганистана, пишет Politico. Как отмечает издание, пока неясно, является ли этот твит главы Белого дома официальным объявлением или же это его очередное озвученное посредством соцсети политическое предложение, которых за время его президентского правления было уже предостаточно.
Президент США Дональд Трамп намекнул на то, что полный вывод американских войск из Афганистана, возможно, будет произведён к Рождеству, пишет Politico.
«К Рождеству то небольшое число наших храбрых мужчин и женщин, остающихся в Афганистане и несущих там службу, должно вернуться домой!» — написал он в Twitter.
Глава Белого дома озвучил этот жёсткий график по реализации своего предвыборного обещания закончить «бесконечные войны» США на фоне своего отставания от оппонента по президентской гонке Джо Байдена, говорится в статье.
Однако, как отмечает Politico, пока неясно, является ли этот твит Трампа официальным объявлением или же это его очередное озвученное посредством соцсети политическое предложение, которых за время его президентского правления было уже предостаточно.
Его пост был опубликован почти через месяц после того, как генерал Кеннет Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования Вооружённых сил США, объявил о планах сократить к концу сентября военное присутствие в Ираке с 5200 до 3 тыс. человек.
Позже он предоставил дополнительную информацию о планируемом выводе войск из Афганистана, заявив, что к концу октября американское военное присутствие в этой стране сократится с 8600 до 4500 человек.
В августе министр обороны США Марк Эспер заявил, что к концу ноября численность войск в Афганистане будет ниже 5 тыс. человек. При этом Эспер указал тогда на то, что Пентагону необходимо ввести членов конгресса в курс дела по деталям этого плана, а также убедиться в том, что Соединённым Штатам не «угрожают террористы, выходящие из Афганистана».
В начале этого года США заключили с «Талибаном»* мирный договор, согласно которому при соблюдении талибами необходимых условий полный вывод американских войск из страны должен быть завершён к маю следующего года.
В прошлом месяце командующий американскими войсками в Афганистане генерал Остин Миллер заявил СМИ, что уровень насилия в стране остаётся «слишком высоким».
Обещание Трампа вывести войска США с Ближнего Востока и из Афганистана было ключевым элементом его предвыборной кампании с самых первых дней его участия в борьбе за президентский пост, отмечает Politico.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.
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