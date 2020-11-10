BI: Генпрокурор США обязал подчиненных заняться проверкой выборов

Глава Минюста США Уильям Барр направил американским прокурорам служебное письмо, уполномочивающее их расследовать «состоятельные обвинения» в возможных фальсификациях на недавних президентских выборах, пишет Business Insider. При этом издание отмечает, что независимые наблюдатели заявляют об отсутствии каких-либо доказательств электорального мошенничества.
Генеральный прокурор США Уильям Барр направил федеральным прокурорам служебную записку, уполномочивающую их расследовать «состоятельные обвинения» в возможных фальсификациях на выборах, не дожидаясь, когда штаты подтвердят результаты голосования, сообщает Business Insider со ссылкой на одно из информационных агентств.
В частности, Барр заявил американским прокурорам, что они могут организовывать расследования, «если есть чёткие и явно заслуживающие доверия обвинения в нарушениях, которые, если они верны, потенциально могут повлиять на исход федеральных выборов в отдельном штате».
Между тем, как отмечает издание, пока что свидетельств таких нарушений мало.
Фальсификация результатов голосования, в том числе подделка отправленных по почте бюллетеней, встречается крайне редко из-за децентрализованного характера избирательной системы США, а также из-за принятых штатами различных мер по проверке подлинности бюллетеней и по выявлению и предотвращению фальсификаций, говорится в статье.
По словам независимых наблюдателей, у них нет доказательств того, что на прошедших президентских выборах совершалось подобное мошенничество.
Издание The New York Times сообщило, что спустя всего несколько часов после того, как Барр отправил служебную записку, высокопоставленный следователь Минюста по расследованию фальсификаций при голосовании Джеймс Пилджер ушёл со своей должности и перешёл в другой отдел.
«Ознакомившись с новой политикой и её последствиями, — написал Пилджер в электронном письме своим коллегам, — я должен с сожалением уйти в отставку с должности директора Отдела электоральных преступлений».
Как отмечает Business Insider, новость о служебной записке Барра появилась на фоне того, как Дональд Трамп и некоторые ведущие республиканцы продолжают делать необоснованные заявления о широко распространённых фальсификациях при голосовании, в то время как сам Трамп отказался признать своё поражение от избранного президента Джо Байдена.
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