El Confidencial: в Испании открыли новое антикоррупционное расследование, связанное с бывшим королём

14:35 Исмаилов согласился дать реванш Александру Емельяненко Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил, что готов дать соотечественнику Александру Емельяненко реванш.

14:26 Медведев прошёл в третий круг турнира АТР в Париже из-за отказа соперника Россиянин Даниил Медведев и представитель ЮАР Кевин Андерсон не сумели доиграть матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» из-за травмы южноафриканского спортсмена.

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14:06 В США впервые место в сенате займёт трансгендер Представитель Демократической партии активист Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который займёт место в сенате Соединённых Штатов. Об этом пишет The New York Times.

14:03 Депутат Лебедев высказался о положении Алексея Миранчука в «Аталанте» Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев высказал мнение о нынешней роли полузащитника Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».

13:55 Путин посетил новый подземный музей в Кремле Российский лидер Владимир Путин в День народного единства совершил экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря.

13:45 Исмаилов: общался с Александром Емельяненко, он пригласил меня в гости Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал, о чём общался со своим бывшим соперником Александром Емельяненко.

13:45 Санду согласилась на дебаты с Додоном перед вторым туром выборов Бывший премьер Молдавии, кандидат на пост президента Майя Санду приняла приглашение молдавского лидера Игоря Додона провести дебаты перед вторым туром президентских выборов. Об этом Санду заявила в ходе брифинга.

13:33 Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём народного единства.

13:30 Утяшева возглавила список российских спортсменов, вызывающих наибольшее доверие Компания Romir провела исследование и выяснила, кто из российских спортсменов вызывает наибольшее доверие у соотечественников.

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12:58 В МИД Китая осудили теракт в Вене Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя теракт в Вене, заявил, что «Китай был глубоко потрясён этим нападением».

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11:19 В Казахстане выявлен первый случай повторного заболевания COVID-19 В Западно-Казахстанской области зафиксирован первый случай повторного инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения региона Гульнара Абдрахманова.

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10:59 Алиев заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянской газете La Repubblica заявил о готовности Баку остановить войну в Карабахе.

10:52 Футболист «Краснодара» Уткин рассказал, какие эмоции испытал от дебюта в ЛЧ Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин признался, что сам не поверил в то, что играет в Лиге чемпионов.

10:49 В Петербурге за сутки выявлено более тысячи заболевших коронавирусом В Санкт-Петербурге за сутки выявлено более 1 тыс. заболевших коронавирусом.

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10:41 В России за сутки выявили более 19 тысяч случаев коронавируса В России за сутки выявили 19 768 новых случаев коронавирусной инфекции, за всё время в стране зарегистрировано 1 693 454 пациента с COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

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