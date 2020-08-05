24 Horas: Доминикана или Португалия — испанские СМИ гадают, куда мог уехать бывший король Хуан Карлос

До сих пор неизвестно, куда отправился почётный король (Хуан Карлос. — ИноТВ), после того как объявил о своём отъезде из Испании. На фоне отсутствия официальной информации со стороны королевского дома, данные ряда СМИ указывают на то, что он может находиться в Доминиканской Республике, однако также поговаривают и о Португалии.

В этом письме почётный король сообщает о своём историческом решении перебраться за пределы Испании, однако он не уточняет куда. Это открыло дверь для многочисленных домыслов.

ПЕДРО САНЧЕС, премьер-министр Испании: У меня нет такой информации. Если вы хотите заголовок по этой теме, я вам его не предоставлю.

Пока никакой подтверждённой информации нет. Согласно газетам ABC и La Vanguardia, Хуан Карлос начал свою поездку в минувшие выходные. Вначале он сделал остановку в Саншеншо — в месте, которое он часто посещал для совершения морских прогулок и где у него есть очень близкие друзья. Затем он отправился в Порту, а оттуда в Санто-Доминго, в (столицу. — ИноТВ) страны, где у него есть множество связей.

ХУАН КАРЛОС I, король Испании (видеоархив): Я благодарю Бога за предоставленную мне честь стать первым королём Испании, пересёкшим Атлантику.

Это кадры 1976 года, когда король впервые посетил Доминиканскую Республику. В этой стране он сделал остановку по пути в Соединённые Штаты. Целью той поездки было укрепление связей с бывшими колониями.

С официальным визитом он приезжал в эту страну ещё три раза.

ХУАН КАРЛОС I (видеоархив): Всякий испанец, прибывающий в Америку, находит в ней свои корни.

Кроме того, он много раз возвращался туда в частном порядке. Известно о его дружеских связях с семейством Фанхуль — предпринимателями, которые занимаются производством сахара и владеют гостиничными комплексами. Сегодня миграционное ведомство Доминиканской Республики, по данным местных СМИ, опровергло информацию о том, что почётный король пересёк границу их страны.

Именно из-за давней дружбы с семейством Фанхуль ещё одним возможным пунктом назначения может быть американский штат Флорида, где у этой семьи есть резиденция и несколько компаний.

Согласно изданию El Confidencial, ещё одним возможным местом может быть Португалия. Газета указывает на городок Азейтау, где его приняла у себя семья Бриту-и-Кунья — Эспириту-Санту, с которыми Бурбоны поддерживают связь со времён вынужденной эмиграции в Эшторил. Это место как минимум обсуждалось, хотя официальные источники в общении с агентством EFE опровергли информацию о том, что он сейчас там.

Также неизвестно, кто предоставляет ему охрану: Министерство внутренних дел, королевский дом или частная организация? Неизвестен и бюджет его пребывания (за рубежом. — ИноТВ), поскольку он не получает ассигнований с марта этого года.

И есть ещё один непонятный момент. Вот твит писателя Альфонсо Уссии, который говорит, что всё это лишь передышка, которая может открыть дверь для возможного возвращения.

Дата выхода в эфир 05 августа 2020 года.