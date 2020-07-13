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Испанский географ рассказал Le Monde, как коронакризис подчеркнул уязвимость туристических городов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Страны и города, которые делали ставку на туризм, сильнее всего пострадали от последствий коронавируса, пишет в Le Monde испанский географ Микель Агирре Маскарьяно. По его словам, этот сектор экономики уже давно демонстрировал свою уязвимость из-за зависимости от иностранных гостей и разрушал облик территорий, которые выбрали его своей специализацией. Нынешний кризис показал, что необходимо вводить ограничения для потока туристов и отдавать приоритет экологическим и социальным нововведениям, считает эксперт.
Испанский географ рассказал Le Monde, как коронакризис подчеркнул уязвимость туристических городов
Reuters

Туризм стал одним из тех секторов производства, который больше всего пострадали от последовавшего за пандемией коронавируса социально-экономического кризиса, рассказывает на страницах Le Monde географ Микель Агирре Маскарьяно. После ведения ограничений на передвижение, чтобы сдержать распространение вируса, турбизнес оказался в тупике, при этом особенно сильно падение спроса ударило по странам, где он составляет основную часть ВВП.

Так, Организация экономического сотрудничества и развития в последнем докладе под название «Экономические перспективы» указывает сильную зависимость от туризма в качестве основной причины для понимания уязвимости Испании и Италии перед лицом новой экономической реальности. Тем не менее, подчёркивает Маскарьяно, эти страны олицетворяют только видимую сторону проблемы, которая получила распространение по всему югу Европы. Двадцать лет назад поток туристов в средиземноморские страны резко увеличился и стал главным фактором их экономического роста, достигнув в последнее десятилетие даже тех территорий, которые до этого были неизвестны отдыхающим их других государств.
 
В качестве хрестоматийного примера такого необузданного туризма автор статьи приводит регион Сан Себастьян в Стране Басков. Местные власти проводили стратегию интернационализации и позиционировали город как эпицентр туризма на Атлантическом побережье южной Европы, при этом число иностранных путешественников из США и Франции каждый год только увеличивалось. В связи с этим за последние годы здесь появилось множество организаций и услуг, связанных с туризмом, что вывело этот сектор экономики на первое место по показателям.
 
Такая специализация оказала глубокие последствия, которые изменили сам облик Сан Себастьяна. Среди самых очевидных: повышение арендной платы из-за распространения квартир для гостей города, повышение цен на товары потребления из-за более высокой покупательской способности приезжих, постепенное исчезновение магазинов у дома и их замена на туристические объекты, а также неудобства, неотделимые от гостиничного и ресторанного бизнеса. Кроме этих недостатков наблюдались и менее заметные, но такие фундаментальные процессы, как отток населения из центра города на более дешёвые окраины, разрушение соседских социальных связей, исчезновение свойственной каждому кварталу динамики и специфики, коммерциализация культурных и исторических ценностей, в том числе гастрономии, традиционного и современного художественного творчества или характерных зданий.
 
Такие выводы, пишет автор статьи, говорят о недостатках модели города, который в своём развитие сделал ставку только на туризм. Это принесло быстрый доход некоторым группам населения, однако текущий кризис продемонстрировал уязвимость экономики, которая настолько зависит от гостей из-за границы и мобильности на мировом уровне. На протяжении последних месяцев в головокружительном ритме последовали иногда бесповоротное прекращение работы некоторых компаний, увольнения и повышение безработицы. Такие последствия стали последним ударом по туризму, который уже показал свою беспомощность в создании добавочной стоимости и стабильного трудоустройства.
 
В заключении Макарьяно на страницах французской газеты отмечает, что такие проблемы возникли не только у Сан Себастьяна, но и во многих местах по всему югу Европы. По его словам, нынешнее бедствие может оказаться подходящим моментом для того, чтобы подумать над путём экономической специализации, которую в последние годы выбрало множество городов. Также сейчас идеальное время для того, чтобы отдать предпочтение новым стратегиям развития, которые будут меньше зависеть от непредвиденных случаев в мировом масштабе и больше сфокусируются на нуждах и преимуществах конкретного места. Так, в регионах с сильной зависимостью от туризма можно начать с введение мер для снижения потока путешественников — такой способ уже с успехом опробовали Барселона, Париж и Амстердам. В более широком масштабе последствия кризиса указали на недостатки в экономике, стремящейся к росту любой ценой, и показали необходимость сделать акцент на социально-экологических приоритетах. Кроме того, они также подчеркнули важность и эффективность соседских связей и коллективной солидарности во время чрезвычайных ситуаций. Таким образом, пишет испанский географ в Le Monde, сейчас надо сосредоточиться на развитии экономики путём укрепления более локализованных социально-экономических альтернатив, которые будут рассматривать экологический подход и социальные нововведения в качестве настоящих векторов для развития.
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Le Monde Франция Европа
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