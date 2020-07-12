Daily Sabah: надеждам Турции на быстрое восстановление турпотока мешают ограничения ЕС

После того как турецкие власти начали вновь выдавать разрешения на открытие курортных отелей с обязательным сертифицированием для безопасности отдыхающих, туристический поток в Анталью заметно оживился. Однако раньше значительная часть гостей приезжала в Турцию из России, Германии и Великобритании — а эти страны серьёзно пострадали от коронавируса, отмечает Daily Sabah. Кроме того, ЕС пока отказывается вносить Турцию в число безопасных туристических направлений, что тоже усложняет ситуацию.

«Туристическая столица Турции», как многие называют курортную провинцию Анталья, пытается активно возобновить приём туристов после долгого вынужденного перерыва из-за карантина. После того как в июне турецкие власти разрешили объектам туристической инфраструктуры вновь приступить к работе, до конца июня там побывало около 21 тыс. туристов, сообщает Daily Sabah — а всего лишь за первую неделю июля число гостей превысило 27 тыс.



Раньше здесь ежегодно принимали миллионы иностранных туристов. Однако из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничительных мер число гостей резко упало, и теперь приходится постепенно налаживать работу заново. Местный аэропорт уже принимает десятки чартерных рейсов из девяти разных стран, говорится в статье.



Туристические объекты и пляжи Антальи начали принимать гостей после всех необходимых подготовительных мер, которые осуществляются в соответствии с новой программой сертификации для безопасного туризма. Эта специальная программа была организована по инициативе МИД Турции совместно с министерствами культуры, туризма и транспорта, поясняет автор. Программа предусматривает целый ряд мер, обеспечивающих безопасное проживание, отдых и транспортировку путещественников, чтобы максимально исключить вероятность распространения коронавируса, поясняет Daily Sabah.



После того как Турция открыла свои границы и возобновила международные рейсы, основная масса туристов пока прибывает из Казахстана, Белоруссии и с Украины, говорится в статье. По словам представителей отельного бизнеса, в Турции уже побывали более 10 тыс. украинцев, которые затем благополучно вернулись домой. И это свидетельствует о высоких стандартах гигиены и безопасности местного туристического сервиса, отмечает автор.



Однако очень многое будет зависеть от того, когда же Анталья сможет вновь принимать рейсы с отдыхающими из России, Германии и Великобритании. Гости из этих стран раньше обеспечивали ключевую долю туристического рынка Турции, где туристическая отрасль составляет до 12% от общего объёма экономики, подчёркивается в статье.



Проблема в том, что эти три страны сами серьёзно пострадали из-за пандемии, поясняет Daily Sabah. Остаётся только ждать, когда они вслед за другими решатся тоже ослабить действующие ограничения на зарубежные поездки и авиаперелёты. В частности, британское правительство недавно опубликовало список из почти 60 стран с «низким риском заражения» COVID-19, включая в том числе и Турцию, после возвращения из которых британцев больше не будут отправлять на обязательный двухнедельный карантин.



Это позволит миллионам туристов из Великобритании спокойно отправиться в летние отпуска, не беспокоясь о том, что их ждёт после возвращения, говорится в статье. Ожидается, что британские туроператоры начнут активно направлять в Турцию отдыхающих уже с августа. Следует отметить, что Турция приняла около 2,3 млн британских граждан в 2018 году и более 2,5 млн в 2019 году, пишет Daily Sabah.



Кроме того, в прошлом году страну посетили около 5 млн немецких туристов, однако в этом году их приезд пока откладывается. Правительство Германии в прошлом месяце решило отменить ограничения на поездки только для стран из состава ЕС, а также стран, связанных с Шенгенской зоной (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) — но распространило его действие на все остальные страны, включая Турцию, как минимум до конца августа, поясняется в статье.



Кроме того, Евросоюз решил исключить Турцию (наряду с США и другими странами) из перечня государств, рекомендованных для поездок. Список этих 15 государств, которые Брюссель считает безопасными для путешествий, был обнародован на прошлой неделе, напоминает автор.



Анкара в ответ выступила с критикой подобных ограничений, которые она считает необоснованными, сообщает Daily Sabah. Власти Турции призвали Берлин и Брюссель пересмотреть свои решения и «исправить ошибку» как можно скорее, ссылаясь при этом на комплексные меры, которые были предприняты в стране для борьбы с пандемией и для предотвращения риска заражений в отношении отдыхающих, заключает Daily Sabah.