HDN: россияне, немцы и украинцы в тройке лидеров нового туристического рекорда Антальи

С 1 января по 22 августа 2019 года турецкий курорт Анталья приняла рекордные 10 млн иностранных туристов, сообщает Hürriyet Daily News. Отмечается, что лидерами турпотока стали граждане России, Германии и Украины.

Один из самых популярных курортов Турции Анталья установила рекорд по количеству посетивших регион иностранных туристов, число которых с 1 января по 22 августа 2019 года превысило 10 млн человек, сообщает Hürriyet Daily News.

Как отмечает издание, по данным областного управления культуры и туризма, число туристов в Анталье выросло на 17,6% с 8,6 млн человек в соответствующий период прошлого года. При этом за аналогичный период 2017 года данные курорты посетило 6,6 млн иностранных туристов.

Среди 200 стран, граждане которых провели отпуска в регионе, в тройке лидеров оказались Россия, Германия и Украина.

При этом в самой Анталье останавливаться на достигнутом не планируют. Глава турецкой ассоциации профессиональных отельных менеджеров Юлкай Атмаджа заявил, что Анталья шаг за шагом движется к своей цели — 16 млн туристов в год.

По его словам, за 2018 год Анталью посетили 14 млн иностранцев.

«Иностранные туристы активно интересовались городом в августе, мы ожидаем увидеть то же самое в сентябре», — заявил Атмаджа, добавив, что туризм приносит правительству Антальи всё больший доход.

Hürriyet Daily News отмечает, что, по данным Министерства туризма и культуры Турции, в первом полугодии страну посетило более 18 млн иностранных туристов, это на 13,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности по итогам 2019 года власти Турции планируют принять 50 млн туристов и получить около $35 млрд дохода от туристической отрасли.