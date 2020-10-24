TVE: испанское правительство готовится ввести чрезвычайное положение под давлением регионов

Испанское правительство готовит указ, который позволит ввести в стране чрезвычайное положение, сообщает TVE со ссылкой на источники в руководстве страны. Более того, как отмечается в статье, власти могут объявить о данном шаге уже в эти выходные.
Под давлением автономных областей правительство Испании готовится объявить чрезвычайное положение, сообщает TVE со ссылкой на источники в руководстве страны.
Ранее несколько испанских автономий обратились к исполнительной власти с просьбой выбрать этот правовой инструмент, чтобы остановить вторую волну COVID-19 по всей стране.
В настоящий момент испанские власти работают над указом, который позволит пойти на этот шаг в ближайшие дни. Более того, источники не исключают, что кабинет министров Испании может провести заседание и одобрить данную инициативу уже в эти выходные.
Руководство Страны басков, Мелильи, Эстремадуры, Ла-Риохи, Астурии, Каталонии и Наварры уже обратились к центральному правительству с просьбой объявить чрезвычайное положение, чтобы таким образом иметь возможность на своих территориях принимать новые меры, ограничивающие мобильность граждан, такие как комендантский час.
Согласно Конституции, именно кабинет министров должен одобрить чрезвычайное положение. Одобрение со стороны конгресса требуется только в том случае, если эту меру нужно продлить сверх первых 15 дней.
Как напоминает издание, чрезвычайное положение, введённое в марте этого года, власти Испании продлевали шесть раз. Последний раз испанские парламентарии одобряли эту меру 3 июня.
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