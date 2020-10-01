El Periódico: власти столичного региона Испании взбунтовались из-за решения Минздрава закрыть Мадрид

Министерство здравоохранения Испании приказывает закрыть Мадрид и ещё 10 самых густонаселённых городов столичного региона, однако местные власти взбунтовались, пишет El Periódico.

Предложение Минздрава, которое устанавливает три основных показателя для закрытия на карантин городов с населением более 100 тыс. человек, было одобрено в среду ​​межтерриториальным советом Национальной системы здравоохранения. Само решение об их закрытии «в ближайшие дни» примет министр здравоохранения Сальвадор Илья.

Но всё ещё остаётся неясным, будет ли его соблюдать глава столичного региона Исабель Диас Аюсо. Пока же можно считать, что в эту среду ничего так и не одобрили, отмечает издание.

«Соглашение не имеет юридической силы, потому что оно не было принято путём консенсуса», — заявил советник Аюсо по вопросам здравоохранения Энрике Руис Эскудеро, который оставил открытой возможность для судебного обжалования данной меры в том случае, если министерство продолжит настаивать на её применении.

Противостояние между центральным правительством и автономным сообществом Мадрид обостряется, причём значительно, говорится в статье.

Произошло это неожиданно всего через сутки после того, как, казалось бы, ситуация наладилась.

В частности, Аюсо предложила расширить число критериев, необходимых для закрытия городов, и поставила под сомнение научную обоснованность критериев, используемых Минздравом. Она также потребовала, чтобы районы Мадрида считались независимыми населёнными пунктами, поскольку почти в каждом из них более 100 тыс. жителей. Между тем глава испанского Минздрава в общении с прессой напомнил, что приказ, который будет опубликован «в ближайшие дни», является «обязательным к исполнению». Другими словами, он будет иметь прямое применение в столичном регионе, и неважно, нравится это Аюсо или нет, пишет El Periódico.

Тем не менее Сальвадор Илья продемонстрировал открытость в вопросе о внесении изменений в текст документа, принятого в среду. Он призвал испанские регионы сделать свой вклад в «улучшение» его содержания.

Испанский министр также отметил, что эпидемиологическая ситуация в Мадриде «сложная и тревожная», поскольку в нём регистрируется 43,7% новых случаев и уже более 235 тыс. положительных результатов на коронавирус, причём 28 тыс. за последние семь дней.